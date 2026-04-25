Европа вводит запрет на импорт российского СПГ 25.04.2026, 0:49

Детали.

Европа начнет вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на краткосрочной основе с субботы, 25 апреля, Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский Союз запретит закупку российского сжиженного природного газа на краткосрочной основе - на спотовом рынке. Поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года.

ЕС удовлетворяет около 12% своих потребностей в газе с помощью России, часть ее газа поступает по трубопроводам. Запрет на спотовом рынке может привести к сокращению поставок российского СПГ на 2,8–3,5 млн тонн в год, согласно оценкам компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd.

Сокращение поставок происходит в то время, когда базовая цена на газ в регионе уже подскочила примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Европа сейчас имеет достаточно газа, частично благодаря добровольному сокращению мирового спроса. Регион медленно начал сезон закачки газа в подземные хранилища.

Однако Европе придется закупать больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить запасы к следующей зиме.

Чиновники ЕС неоднократно заявляли, что не следует возвращаться к европейской зависимости от импорта российских энергоресурсов, которая была существенно сокращена после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Европейская комиссия имеет полномочия объявить чрезвычайное положение в случае ухудшения ситуации и временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке, говорят аналитики по СПГ в компании Energy Aspects.

Некоторые из крупнейших европейских энергопоставщиков будут вынуждены разорвать свои контракты на поставку российского СПГ в следующем году: французская TotalEnergies SE, испанская Naturgy Energy Group SA и немецкая SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Тем не менее, российский Новатэк, основной акционер производственного объекта на Ямале в Арктике, который сейчас поставляет газ в Европу, наращивает свои усилия по продаже по всей Азии.

