закрыть
25 апреля 2026, суббота, 3:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

  • 25.04.2026, 2:14
Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Утром 25 апреля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер утром 25 апреля приедут в Исламабад для переговоров с Ираном при пакистанском посредничестве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«Все будут в режиме ожидания, готовые вылететь в Пакистан при необходимости, — заявила госпожа Левитт. — Насколько я понимаю, вице-президент (Джей Ди Вэнс. — Прим,) также будет пока ожидать в Вашингтоне. Он будет готов отправиться в Пакистан, если мы сочтем это нужным».

Но сначала господин Уиткофф и господин Кушнер выслушают иранскую делегацию и доложат о результатах в Белый дом, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она сообщила, что администрация США за последние несколько дней добилась «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном, не вдаваясь в подробности. По словам Кэролайн Левитт, Тегеран сам обратился к американским властям и попросил о встрече.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук