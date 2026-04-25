Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном 25.04.2026, 2:14

Утром 25 апреля.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер утром 25 апреля приедут в Исламабад для переговоров с Ираном при пакистанском посредничестве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«Все будут в режиме ожидания, готовые вылететь в Пакистан при необходимости, — заявила госпожа Левитт. — Насколько я понимаю, вице-президент (Джей Ди Вэнс. — Прим,) также будет пока ожидать в Вашингтоне. Он будет готов отправиться в Пакистан, если мы сочтем это нужным».

Но сначала господин Уиткофф и господин Кушнер выслушают иранскую делегацию и доложат о результатах в Белый дом, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она сообщила, что администрация США за последние несколько дней добилась «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном, не вдаваясь в подробности. По словам Кэролайн Левитт, Тегеран сам обратился к американским властям и попросил о встрече.

