Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном
- 25.04.2026, 2:14
Утром 25 апреля.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер утром 25 апреля приедут в Исламабад для переговоров с Ираном при пакистанском посредничестве. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.
«Все будут в режиме ожидания, готовые вылететь в Пакистан при необходимости, — заявила госпожа Левитт. — Насколько я понимаю, вице-президент (Джей Ди Вэнс. — Прим,) также будет пока ожидать в Вашингтоне. Он будет готов отправиться в Пакистан, если мы сочтем это нужным».
Но сначала господин Уиткофф и господин Кушнер выслушают иранскую делегацию и доложат о результатах в Белый дом, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она сообщила, что администрация США за последние несколько дней добилась «некоторого прогресса» в переговорах с Ираном, не вдаваясь в подробности. По словам Кэролайн Левитт, Тегеран сам обратился к американским властям и попросил о встрече.