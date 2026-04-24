Ученые связали употребление перца чили с более долгой жизнью 24.04.2026, 21:10

Регулярное употребление острого перца чили может быть связано с более низким риском преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные нескольких крупных наблюдательных работ, проведенных в США, Китае и других странах, пишет SciTechDaily.

Ученые подчеркивают, что речь идет именно о статистической связи, а не о прямом доказательстве того, что чили продлевает жизнь. Однако результаты разных исследований оказались достаточно схожими и вызвали большой интерес у специалистов.

Одной из наиболее известных работ стало исследование, опубликованное в 2017 году учеными Медицинского колледжа Ларнера при Университете Вермонта. Авторы изучили данные 16 179 взрослых американцев, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания США.

Участников опрашивали в период с 1988 по 1994 год, после чего наблюдали почти 19 лет. За это время было зарегистрировано 4946 смертей.

Общая смертность среди людей, употреблявших острый красный перец, составила 21,6 процента. Среди тех, кто не ел чили, показатель достигал 33,6 процента. После поправки на возраст, образ жизни и состояние здоровья исследователи пришли к выводу, что употребление чили связано с примерно 13-процентным снижением риска смерти.

Позже аналогичные выводы были получены и в других странах. В 2020 году на научной сессии Американской кардиологической ассоциации представили объединенный анализ четырех крупных исследований с участием более 570 тысяч человек из США, Италии, Китая и Ирана.

Согласно этим данным, у людей, регулярно употреблявших перец чили, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 26 процентов, риск смерти от онкологических заболеваний — на 23 процента, а риск смерти от любых причин — на 25 процентов по сравнению с теми, кто почти не ел острую пищу.

В 2024 году были опубликованы новые данные китайского исследования с участием около 486 тысяч человек. Наблюдение продолжалось примерно 12 лет. Участники, которые ели острую пищу не реже одного раза в неделю, показали немного более низкий риск сосудистых заболеваний, особенно ишемической болезни сердца и серьезных коронарных событий.

Однако эффект оказался умеренным — снижение риска оценивалось примерно в 3−5 процентов. При этом выраженной связи с уменьшением риска инсульта выявлено не было.

Исследователи предполагают, что возможный полезный эффект связан с капсаицином — веществом, которое придает перцу жгучесть. Оно изучается как соединение с противовоспалительными, антиоксидантными и метаболическими свойствами.

Также есть данные, что капсаицин может влиять на уровень холестерина, работу сосудов, обмен веществ и состав кишечной микрофлоры.

Тем не менее специалисты предупреждают: все перечисленные исследования являются наблюдательными. Это означает, что они показывают связь, но не доказывают причинно-следственную зависимость. Люди, которые чаще едят острую пищу, могут одновременно вести более здоровый образ жизни, больше двигаться или иначе питаться.

Кроме того, разные исследования по-разному трактуют понятие «острая пища»: отличаются виды перца, размеры порций и частота употребления.

Ученые считают, что перец чили может быть частью здорового рациона, если нет противопоказаний со стороны желудка и пищеварительной системы. Но рассматривать его как универсальное средство для долголетия пока преждевременно.

