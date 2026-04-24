Новые власти Сирии собрались выгнать Россию с авиабазы Хмеймим 6 24.04.2026, 21:01

2,440

Администрация президента Сирии намерена превратить ее в тренировочный пункт для своих военных.

Администрация президента Сирии Ахмеда аш-Шараа планирует забрать у России авиабазу Хмеймим и превратить ее в тренировочный пункт для своих военных, сообщил источник «Коммерсанта» в Дамаске. По его словам, рассматривается возможность «совместного управления», при этом объект «будет выполнять только невоенные цели».

Источник отметил, что сирийская армия, в основном состоящая из бывших повстанцев, которых Россия бомбила во время правления Башара Асада, испытывает недостаток общевойсковой выучки, и база Хмеймим в прибрежной провинции Латакия лучше всего подходит для их подготовки.

Вместе с тем Сирия рассчитывает привлечь российских военных инструкторов, сообщили источники ливанской газеты «Аль-Модон» в Минобороны республики. По их словам, это необходимо, так как армия вооружена преимущественно техникой советского и российского производства. Они добавили, что, скорее всего, помощь ограничится подготовкой сухопутных сил — об обучении пилотов речи не идет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что обе российские базы в Сирии — Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — перепрофилируют в «гуманитарные хабы» из-за снижения их военного значения на фоне смены власти в стране.

После падения режима Асада Россия была вынуждена вывезти с сирийских баз все системы вооружений, включая ЗРК С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Бастион», поэтому сейчас эти объекты сложно использовать даже для краткосрочного базирования стратегической авиации, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

«Прежние операции сдерживания, которые все эти годы осуществляло Минобороны в Восточном Средиземноморье, сокращая площадь позиционных районов 6-го флота ВМС США, стали невозможными», — констатировал он, отметив, что «оба российских военных объекта находятся под огневым контролем с господствующих высот и уязвимы для диверсий даже с применением огнестрельного вооружения».

Мардасов добавил, что пока Сирия позволяет российским военным использовать Хмеймим в качестве аэродрома для переброски грузов в Африку, но ситуация может измениться. «Сирийцы в таком случае могли бы заявить, что добились вывода россиян с побережья и закрыли главу истории, в которой с этой авиабазы ВКС РФ с 2015 года бомбили оппозицию в Идлибе» — провинции, считавшейся оплотом сторонников Ахмеда аш-Шараа, заключил эксперт.

В январе Дамаск потребовал от России вывести войска с базы Камышлы в столице Сирийского Курдистана, которая с 2019 года служила ключевым форпостом для контроля над северо-востоком страны и логистическим узлом для переброски сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com