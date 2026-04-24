24 апреля 2026, пятница, 23:21
Во Франции взорвали стартовую площадку для российских ракет «Союз»

  • 24.04.2026, 20:14
Видеофакт.

На космодроме Куру во Французской Гвиане взорвали стартовую площадку, откуда запускались российские ракеты «Союз». Об этом сообщил аккаунт Techniques Spatiales в X.

«С 2011 по 2022 годы было совершено 27 запусков, пока вторжение в Украину не остановило работу площадки», — указано в публикации.

С тех пор площадку занимал европейский стартап Maiaspace, который использовал ее для запуска многоразового ракетоносителя для орбитального полета «Майя», сообщил Techniques Spatiales.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук