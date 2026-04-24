Во Франции взорвали стартовую площадку для российских ракет «Союз»9
- 24.04.2026, 20:14
Видеофакт.
На космодроме Куру во Французской Гвиане взорвали стартовую площадку, откуда запускались российские ракеты «Союз». Об этом сообщил аккаунт Techniques Spatiales в X.
«С 2011 по 2022 годы было совершено 27 запусков, пока вторжение в Украину не остановило работу площадки», — указано в публикации.
С тех пор площадку занимал европейский стартап Maiaspace, который использовал ее для запуска многоразового ракетоносителя для орбитального полета «Майя», сообщил Techniques Spatiales.
Aujourd'hui, le pas de tir Soyouz à Kourou a été détruit.— Techniques Spatiales (@TechSpatiales) April 23, 2026
27 lancements ont eu lieu entre 2011 et 2022, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine qui a entrainé la fin des activités.
C'est Maiaspace (une startup d'ArianeGroup) qui a depuis récupéré le site pour son lanceur au méthane Maia. pic.twitter.com/tVuXzY5SGC