По всей Беларуси перед выходными ограничили посещение лесов

По всей Беларуси перед выходными ограничили посещение лесов1
- 24.04.2026, 20:31
Есть и запреты.
По всей Беларуси в пятницу, 24 апреля, ограничили посещение лесов. Это указано на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.
В всех 116 районах ввели третий класс пожарной опасности, в Жабинковском и Кобринском – четвертый.
Однако важно отметить: интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется. Тем, кто желает выехать на природу, стоит следить за ее актуальным состоянием.
В районах с ограничениями на посещение леса туда ходить можно, но с серьезными оговорками.
Категорически запрещается разводить костры, заезжать в лес на личном транспорте, проводить массовые мероприятия, туристические слеты и организовывать пикники с палатками.
Разрешены пешие прогулки, сбор грибов и ягод.
Иначе говоря, в районах с ограничениями действует полный запрет на любую деятельность, способную привести к возгоранию.
А вот при запрете на посещение леса туда нельзя даже заходить.
Всего существует пять классов пожарной опасности. Первый характеризуется полной негоримостью, пятый – чрезвычайной.
При первом и втором классах заходить в лес можно.
Третий как раз и предусматривает частичное ограничение на его посещение.
При четвертом и пятом классах пожарной опасности бывать в лесах вообще запрещено.