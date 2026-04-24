Лукашенко анонсировал посадки им же назначенных «губернаторов»6
- 24.04.2026, 20:52
Диктатор заявил, что они находятся «одной ногой в тюрьме».
«Губернаторы» регионов Беларуси находятся «одной ногой в тюрьме» из-за плохого обеспечения хранения минеральных удобрений. Об этом заявил диктатор Александр Лукашенко.
«Еще раз хочу «губернаторов предупредить», чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров, а будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля, вот они мне доложили, есть проблемы, и проблемы немалые по сохранности удобрений. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», — сказал Лукашенко.
По словам узурпатора, его предупреждение «обосновано экономически». Он обратил внимание, что сегодня на международных рынках наблюдаются огромные цены на азотные удобрения — а из-за чиновников они пропадают.
«Ну не берите их, не можете сохранить — не берите», — добавил он.