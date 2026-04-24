«В зале нет русских»: Туск пошутил об Орбане на саммите ЕС

«В зале нет русских»: Туск пошутил об Орбане на саммите ЕС1
- 24.04.2026, 15:50
В Евросоюзе возникла «совершенно новая атмосфера» после смены власти в Будапеште.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на саммите ЕС на Кипре, что среди лидеров ощущается «большое облегчение», поскольку «впервые за годы в зале нет россиян», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Его заявление приобрело неловкий оттенок, когда в тот момент мимо проходил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный более мягкой позицией в отношении Москвы. Туск улыбнулся и подмигнул журналистам, после чего добавил: «Нет, нет, это шутка».
Фицо считается одним из самых заметных скептиков политики ЕС по Украине, наряду с бывшим премьером Венгрии Виктором Орбаном. После смены власти в Будапеште, по словам дипломатов, в Евросоюзе возникла «совершенно новая атмосфера», а ранее заблокированные решения по санкциям и помощи Украине стали продвигаться быстрее.
Туск заявил, что относится к переговорам с Россией о завершении войны «с большим скепсисом» и призвал ЕС усиливать давление на Москву. Накануне саммита вступил в силу очередной, 20-й пакет санкций против России после того, как Венгрия и Словакия сняли свои возражения.
Отдельно польский премьер приветствовал победу Петера Мадяра в Венгрии, назвав ее доказательством того, что «демократы не проигрывают». Он отметил политические перемены в нескольких странах региона как знак устойчивости европейской демократии.