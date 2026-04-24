В Кремле началась закулисная война 4 Вадим Денисенко

24.04.2026, 16:28

4,828

Может ли все это выйти из-под контроля?

Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже заявляют, что он показывает худшие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это ведет?

Когда наши СМИ пишут о катастрофическом падении рейтингов Путина с 72% до 68%, я просто просил бы всех включить голову: 68% — это невероятно много. И катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежей собственной социологии, но, по ощущениям, реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7–8% от заявленного. И это тоже еще очень далеко от катастрофы.

Однако настойчивость российских государственных социологов, которые публикуют все эти данные, наводит на мысль, что здесь что-то не так. Моя версия сводится к тому, что в Кремле началась закулисная война за уменьшение полномочий Кириенко как главного по внутренней политике. И рейтинги Путина — его прямая ответственность.

Напомню, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия Telegram. И именно Telegram стал триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на недовольство масс, примерно неделю назад, власть приняла решение притормозить закрытие Telegram. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить отключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супертупую двухходовку на тему «царь хороший — бояре плохие». В ответ на 18-минутный спич инстаграмщицы Бони Песков каким-то чудом сказал российскому народу в стиле Януковича: «Услышу каждого». Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, пока остается тайной. Но спич Бони, который к тому моменту посмотрели 4 млн зрителей, стал едва ли не главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, подставился.

Против Бони (читай — Кириенко) была запущена тяжелая артиллерия. Председатель КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думы, а затем и в интервью «Вестям» сказал, что нужно слушать не каких-то там Бонь, а простой народ, иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно Зюганов проехался и по экономическому блоку правительства.

Параллельно с этим в российском пространстве началась «кадровая вакханалия», когда какие-то эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина. Министра экономики отправляли в отставку и так далее. Проще говоря, все эти события вернули медиа к кулуарным играм по лоббированию кадровых изменений, которых все ожидают после выборов в Госдуму.

Если коротко, то в России начались попытки медийно протащить интересы тех или иных групп накануне возможных кадровых перестановок. И, в связи с этим, многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. На самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарную игру. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

Напоследок нужно обратить внимание на очень важный момент. Заявления Бони, Зюганова и других менее известных персонажей — это ни в коем случае не выступления против Путина. И это вообще не о войне. Это апелляция к Путину: обратите внимание на нас и поставьте наших людей на те или иные должности.

Может ли все это выйти из-под контроля? Пока вероятность крайне низкая. Но и на ошибки по типу Бони еще неделю назад никто не рассчитывал.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

