Британия ответила на угрозу США пересмотреть позицию по Фолклендским островам 6 24.04.2026, 18:11

США могут перестать признавать Фолклендские острова британской территорией.

Пресс-служба премьер-министра Британии отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о том, что США могут перестать признавать Фолклендские острова британской территорией, сообщает BBC.

Фолклендские острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, — британская заморская территория. Права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной. Предыдущие администрации США официально признавали фактическое управление островами Великобританией, но не занимали официальной позиции относительно суверенитета.

Накануне Reuters сообщило о внутреннем электронном письме Пентагона, в котором обсуждались варианты наказания союзников США по НАТО, не поддержавших войну против Ирана.

Представитель канцелярии британского премьер-министра заявил: «Фолклендские острова подавляющим большинством голосов высказались за то, чтобы остаться заморской территорией Великобритании… Суверенитет принадлежит Соединенному Королевству».

Публикация документа Пентагона и ответ британского правительства случились на фоне подготовки к государственному визиту короля Карла III и королевы Камиллы в США, в ходе которого они должны встретиться с Дональдом Трампом. Визит начнется 27 апреля и продлится четыре дня.

