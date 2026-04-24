Лавров: Запад объявил России войну

Лавров: Запад объявил России войну8
- 24.04.2026, 18:53
Глава МИД РФ заявил, что сотрудничество Кремля с Западом «ушло в небытие».
Запад объявил РФ открытую войну. Об этом заявил в ходе встречи с руководителями российских некоммерческих организаций министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
«В какой-то период нашей истории, после создания ООН, ОБСЕ и после исчезновения Советского Союза, перспективы сосуществования и даже соработничества с Западом казались нам весьма реалистичными. Все это ушло в небытие. Нам объявлена открытая война», — подчеркнул дипломат.
По словам Лаврова, для этого в качестве «наконечника» откровенно используются киевские власти и само украинское государство в качестве геополитического тарана.