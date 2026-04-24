24 апреля 2026, пятница, 20:18
  • 24.04.2026, 19:39
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Roland Garros

В прошлом сезоне он победил на этом турнире.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) из-за травмы запястья. Об этом испанец заявил на своей странице в социальной сети X.

«Это непростой момент для меня, но я уверен, что мы выйдем из него сильнее»,— написал Алькарас. Также в результате обследования спортсмен принял решение сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 в Риме. В прошлом году он стал его победителем. 15 апреля испанец отказался от участия в турнире в Барселоне. Через несколько дней он объявил, что не выступит на «мастерсе» в Мадриде.

В прошлом сезоне Карлос Алькарас во второй раз в карьере выиграл Roland Garros. В решающей встрече он обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Они провели на корте 5 часов 29 минут, что стало самым продолжительным матчем в истории состязания.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. В этом году его общий призовой фонд составит €61,7 млн. Состязание пройдет с 24 мая по 7 июня.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук