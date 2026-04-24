Tesla начала серийное производство беспилотного такси Cybercab
- 24.04.2026, 20:07
Пользователи могут протестировать новинку в одном из городов штата Техас.
Американская компания Tesla приступила к выпуску электрического беспилотного автомобиля Cybercab. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.
«Производство Cybercab началось», — написал предприниматель, сопроводив сообщение 38-секундным видео, снятым, предположительно, из салона нового роботакси. На другом шестисекундном ролике видна колонна готовых автомобилей.
Презентация двухместного электромобиля без руля и педалей состоялась в октябре 2024 года. Тогда в компании заявили, что стоимость Cybercab составит около $30 тыс., а поездка на нем обойдется в 30–40 центов за милю. К тому моменту было создано около 50 рабочих прототипов, полностью ориентированных на автономное управление.
С июня 2025 года Tesla уже предлагает услуги роботакси в городе Остин штата Техас, где налажен выпуск автомобилей.