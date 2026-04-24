закрыть
24 апреля 2026, пятница, 19:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брейвик снова подал прошение о досрочном освобождении

  • 24.04.2026, 19:03
Норвежский террорист Андерс Брейвик, осужденный на 21 год за массовую расправу на 77 людьми в 2011 году, вновь обратился в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten со ссылкой на адвоката Эйштейна Сторрвика.

По словам Сторрвика, заявление подано от имени Брейвика.

Брейвик считается наиболее жестоким террористом в современной истории Норвегии. В июле 2011 года он устроил теракты в районе правительственных учреждений Осло и на острове Утойя, в результате которых не выжили 77 человек. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с возможностью продления.

Вскоре после задержания он признал совершение преступлений, однако до сих пор не считает себя виновным. Террорист утверждает, что действовал будто бы в рамках «самообороны», стремясь предотвратить, как он выражается, «падение норвежской культуры».

В 2020 году Брейвик уже подавал прошение об УДО — суд отказал. В начале 2022 года он вновь просил о досрочном освобождении, и снова получил отказ; позднее, в марте 2022 года, его перевели в другую тюрьму — «для смены обстановки».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

