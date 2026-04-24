Белоруска сходила на 150 свиданий за три года 65 24.04.2026, 19:12

Минчанка решила «взять штурмом» приложения для знакомств.

Одни женщины коллекционируют сумки, другие — впечатления от путешествий. Ирине из Минска 40 лет, и последнее время она коллекционировала… свидания. За первый год после развода их было больше 70, а за три года набежало около полутора сотен. Белоруска ходила на встречи с мужчинами, которые были младше ее на 16 лет и старше на 13. В ее личном «рейтинге мужчин» оказались и финансовые директора, и строители, и парни-романтики, которые приглашали в полночь смотреть на звезды. Был и тот, кто полтора часа рассказывал про общение с духами. Все закончилось неожиданно — завтраком с мужчиной, который пришел с тремя розами в целлофане, и это оказалась любовь. О том, как не сойти с ума во время таких настойчивых поисков и не разочароваться в мужчинах, Ирина рассказала Onlíner.

70 свиданий за первый год: «Не считаю себя дейтинг-героиней»

Ирина родилась и выросла в Минске, много лет проработала в сфере финансов. Четыре года назад развелась с мужем после 14 лет брака, от которого воспитывает дочку-подростка. Через год свободной жизни женщина решила найти новые отношения.

— Наверное, через отражение в глазах мужчин мне нужно было вернуть себе ценность как женщины. У меня и мысли не было вести кропотливые подсчеты свиданий в Excel-таблице, раскладывать мужчин по полочкам и записывать, кто что сказал. Просто в какой-то момент после первого года сидения во всех возможных дейтинг-приложениях (а я попробовала все, что было в доступе в Беларуси, включая заблокированный сейчас Tinder), прикинула, что получилось больше 70 свиданий за 12 месяцев. В какие-то недели я ходила на встречи по два-три раза, потом с кем-то задерживалась на пару недель — и снова по кругу. И так весь год.

Вообще, Ирина считает себя достаточно активным человеком: она регулярно выбирается с подружками в кафе, на прогулки, в кино, на концерты и в театр. Но там, по ее словам, «невозможно встретить мужчину».

— Может быть, кому-то это удается, но мне нет, даже при том что я экстраверт, со мной легко общаться. Я быстро нахожу контакт с новыми людьми, меня любят коллеги и клиенты. Но с мужчинами так не работает, — рассудила героиня — и продолжила знакомиться онлайн.

Так за три с половиной года у Ирины в общей сложности набежало около полутора сотен свиданий. К рекордам женщина не стремилась, просто казалось, что на следующей встрече — ну вот точно на следующей! — она встретит «того самого».

— Первая мысль, когда я осознала масштаб: «Господи, я что, марафонец?!» Вторая: «А почему, собственно, нет?» После многих лет брака и работы на одном месте было ощущение, что я застыла в каком-то коконе. Так что я тогда не просто развелась, но и и работу поменяла.

Во время «дейтинг-гонки» случались и периоды выгорания, когда у Ирины накапливался «передоз» от общения, она просто удаляла все приложения и месяц-два сидела дома. Но потом наверстывала упущенное с удвоенной силой.

— Мне хотелось плюнуть на все. Казалось, что у меня просто больше нет сил. Все мужчины представлялись идиотами, я не хотела опять слушать их грустные истории. К тому же я эмпатичная, и мне рассказывают всю свою подноготную.

Когда руки опускались, Ирина думала: «Откуда же оно само возьмется?» — вставала и шла на очередное свидание. В какой-то момент у нее даже завязались серьезные отношения с мужчиной с сайта знакомств, но они изначально были обречены.

— Я долго не хотела признаться себе, что надо уходить: каких-то настоящих эмоций с его стороны не было, ему просто было удобно. Я ждала чего-то, но напрасно.

От красавчиков до эмпатичных: как менялись требования к мужчинам

Ирина ходила на встречи с мужчинами разного возраста, внешности и статуса. Она и сама не может точно сказать, по какому принципу их выбирала.

— Я сама не понимала, что хочу. Как все женщины, хотела нормальных отношений, адекватного мужчину. Потом, общаясь со знакомыми, сделала открытие, что для разных людей «адекватный» будет разный. Я, например, сначала смотрела на классических фотогеничных красавчиков, но быстро поняла, что они вообще не вариант: с ними непонятно что делать, часто они туповаты и жадноваты.

После ряда встреч Ирина поняла, что для нее важнее не внешность, а наличие у мужчины эмоционального интеллекта, эмпатии, умения брать ответственность на себя.

— Кажется, что эти слова сейчас льются из каждого утюга, но тем не менее. Я сама прекрасно справляюсь по жизни, и мне хотелось мужчину, который бы рядом со мной не проседал, а был где-то на равных.

Ирина признается, что, как отличница с золотой медалью и красным дипломом, сразу отсеивала пищущих с ошибками: «У меня прямо глаз начинал дергаться от такого». Были моменты, когда она ощущала давление и агрессию в переписке, ее пытались «прогнуть» под себя — например, вместо предложения встретиться сразу писали «Лучше приезжай ко мне».

Что же касается выбора по фото, то редфлаг для Ирины — это фото мужчины с рыбой или на рыбалке.

— Смотришь на фото этих рыбаков — ну о чем они думают, когда размещают такие фото на сайте знакомств?! — удивляется героиня.

Почему переписка — зло: про иллюзии и сэкономленное время

Есть объяснение тому, почему у Ирины было так много именно живых встреч. Она для себя четко решила, что не хочет никаких долгих марафонов в чатах: это просто пустая трата времени. Можно неделями и месяцами переписываться, создать в голове образ, а потом прийти на встречу — и разочароваться.

— Бывали случаи, когда мужчина писал: «Ты мне очень понравилась, есть время через два часа?» И я подрывалась и шла. Думала: «Как здорово! Человек не хочет две недели переписываться ни о чем. Освобожу полчаса-час, выпью кофе и сразу все пойму». Конечно, не всегда такие спонтанные встречи заканчивались чем-то хорошим, но сам подход мне нравился.

Бывало и наоборот: по переписке человек казался странным, на грани, а вживую оказывался абсолютно нормальным. Или сначала представлялся каким-то наглецом, казалось: ну все, сейчас придет звезда, — а вживую наглость куда-то улетучивалась.

— Я не строю из себя непонятно кого, а предъявляюсь такой, какая я есть. И для многих мужчин это оказывалось испытанием: сильная женщина, сама себя обеспечиваю, сама принимаю решения. Они начинали «съезжать», и становилось понятно, что не такие уж они и крутые. Но без живого контакта этого было бы не узнать.

Что касается бюджетов, то Ирина никогда не закладывала деньги на свидания. Если мужчина не хотел ее никуда вести, то у нее всегда были деньги, чтобы купить себе кофе. В 20—30% случаев свидание представляло собой просто прогулку.

— Но не буду принижать мужчин: большинство все-таки старались предложить куда-то зайти, хотя бы даже в Mak.by за обычным кофе. Тех, кто водил в рестораны, при таком количестве свиданий можно пересчитать по пальцам. Я относилась к этому спокойно, ведь шла не «халявить», а знакомиться.

К свиданиям женщина готовилась минимально, не красилась, максимум надевала красивые серьги или украшения. На предварительные знакомства шла в футболке, джинсах или даже спортивном костюме. «Чтобы разглядеть человека, не обязательно как-то марафетиться», — считает минчанка.

«Сама удивляюсь, на какие небезопасные встречи соглашалась»

По словам Ирины, при личных знакомствах каких-то нарушений границ она не замечала. А вот в переписке встречались и оскорбления.

— Когда я в чем-то отказывала, а человека в ответ «несло». Я в таких ситуациях просто недоумевала: ну нормально же переписывались!

Были свидания, когда Ирине казалось «Ну вот оно!», а потом на вторую-третью встречу человек расслаблялся и показывал свое настоящее лицо.

— Со старта я гораздо дольше пропускала тревожные сигналы и давала человеку шанс. Не пишет два-три дня после свидания? Ну, наверное, занят, думала я. Со временем стала быстрее отлавливать знаки, по которым человек мне не подходит, и перестала идеализировать мужчин.

Пару раз Ирина приезжала к незнакомцам домой — без интима, просто на ужин и общение.

— Сложно сказать, как я это оценивала. Я понимала, что к кому-то я никогда в жизни не поеду. А кто-то казался адекватным и приятным, и я думала: а почему бы и нет? Мне вызывали такси, готовили ужин. Ну что бояться, мне же не 18 лет. Возможно, кому-то это покажется небезопасным, но я никого к такому и не призываю, это только моя история.

На одну «ночную» встречу Ирина решилась с парнем из Москвы. Была теплая августовская ночь, полнолуние, парень предложил поехать за город смотреть падающие персеиды.

— Я согласилась, он приехал, и мы гуляли до четырех утра, а в пять у него был самолет. Зачем я так делала? Мне сложно сказать и оценить это со стороны. Наверное, хотелось каких-то острых эмоций. Сейчас мне самой это кажется странным, но такой уж у меня неугомонный характер.

Вспоминается еще одно странное свидание, когда мужчина повел меня в парк 50-летия Октября за универмагом «Беларусь». Там есть довольно дикая часть, в ней даже дорожки не обустроены. Была весна, кругом грязно, холодно, и мы там бродили по тропкам среди этих заросших кустов. Кавалер был ужасно занудный, я хотела поскорее уйти, но не понимала, куда именно идти. К тому же начинало темнеть, у меня появилось ощущение небезопасности. Как только стало ясно, где выход, я буквально сбежала.

Не было ни одного свидания, на котором мужчина устроил бы сюрприз для новой знакомой, да и от своих подруг она таких историй не слышала, отмечает Ирина.

— Наверное, я смирилась, что это наша суровая белорусская реальность. Я только читала истории, где девушки пишут: «Иду на свидание только с теми, кто пришлет мне букет». Думаю, если и шлют, то только тем, кого знают лично и понимают, куда вкладывают свои усилия. Мужчины с сайтов знакомств, мне кажется, со старта не готовы делать какие-то красивые жесты. Хотя пару раз мне присылали цветы, но о-о-очень средненькие.

Ирина вспоминает, что были и встречи, которые можно отнести к разряду «роскошный максимум»: например, поездки погулять на Минское море, зайти там куда-то покушать, встретить закат. В основном же предлагали городские свидания.

Забавная история была с мужчиной, который считал, что может разговаривать с духами.

— Около 40 лет, интересный, с чувством юмора, пришел с цветами. Но в какой-то момент я стала чувствовала себя чуть ли не участницей шоу «Битва экстрасенсов». Полтора часа он рассказывал, как вызывал каких-то духов и общался с ними, и что вороны каркают потому, что это он привлек их своей магической силой, и что женщины к нему сами липнут. Сперва мне казалось, что это шутка, но затем стало так нелепо, что ужасно хотелось сбежать. Причем рассказывал он интересно, и дослушать, чем все закончится, тоже хотелось.

Тот самый, который…

Ирина рассказывает и как будто сама до конца не верит, что у нее получилось найти «того самого».

— Мне казалось, что я уже на пределе и больше не могу. Я реально сильно устала и выгорела, разочаровалась в мужчинах. Игорь внешне совсем не подходил на роль «мужчины моей мечты», но, как оказалось, идеально совпал с моим списком желаний.

На первую встречу с Ириной он пришел с цветами — тремя розами «в целлофане». На первый взгляд мужчина не впечатлил, но минчанка решила дать ему шанс, так как он сразу предложил пойти поесть сырники.

— За едой я с удивлением поняла, что он мне искренне понравился. Он сразу сказал «Ты мне нужна», а я такая: «Дай мне, пожалуйста, время подумать». Теперь я понимаю значение выражения «Человек предполагает, а бог располагает».

Ирина удивилась, насколько Игорь «попал» в ее запросы. Для нее самым ценным оказалось то, что она может говорить с ним про все что угодно, рассказывать о любых страхах.

— Позже, когда Игорь прочитал список моих запросов к мужчине, то удивлялся: «Я и не знал, что можно искать человека по каким-то параметрам и не соглашаться на меньшее!» У самого Игоря критериев по поиску не было. Ему казалось, что все просто: встретились — понравились — а дальше уже находим компромиссы. Мы с ним обсудили, что так не работает и никто из взрослых ни под кого подстраиваться не будет.

Вместе они уже восемь месяцев. В их отношениях уже бывали сложные ситуации, когда нужно было вдвоем принимать решения, помогать друг другу. Есть планы наслаждаться второй половиной жизни совместно.

— Будем надеяться, что все реализуется, — улыбается Ирина.

Советы тем, кто все еще в поисках

В первую очередь Ирина рекомендует сразу же после развода идти в терапию.

— Я приложила очень много усилий к тому, чтобы изменить свою жизнь и свое мышление и перестать выбирать мужчин, которые мне не подходят. Мы читаем советы психологов про то, что мы притягиваем какие-то повторяющиеся сценарии, и думаем: «Ой, чушь какая, это не про меня». Но если сесть и объективно проанализировать, то так оно и есть.

По мнению героини, именно новые знания в психологии помогли ей остановиться и не уйти в момент, когда ей что-то не понравилось в будущем партнере.

— Еще два года назад, если бы такое произошло при первом знакомстве, я бы ушла и не дала ему шанса.

Всем, кто ищет свою половину прямо сейчас, Ирина дает совет: пробуйте! Женщина убеждена: свой человек обязательно найдется для каждой.

— Многим кажется, что в приложениях только «шлак». Мы с подружками смеемся, пересылаем друг другу мемы, странные мужские фото. Но я знаю достаточно людей, которые так познакомились, поженились и долго вместе. Это и вправду огромный ресурс, где можно найти для себя человека, хотя чаще всего хороших мужчин разбирают сразу.

Если тебе кажется, что поздно, что ты «слишком старая», «слишком толстая», «слишком низкая» или «слишком худая», у тебя дети или ты в разводе, или еще замужем, но уже хочешь что-то поменять, то ищи! Он найдется. Надо просто немного веры, в том числе в себя. Меня мотивировало осознание, что не будет ситуации, когда я однажды открою дверь, а там на пороге принц с конем.

А еще ответьте себе на вопрос, зачем вам это. Если вы искренне хотите найти пару, но вам невыносима идея с сайтом знакомств, то ищите какие-то сообщества, где есть люди, киноклубы, книжные клубы, бизнес-форумы, сходите на бильярд или другой спорт, в турпоход.

Но самым главный своим инсайтом Ирина считает осознание того, что у мужчин тоже есть сомнения и страх неудач.

— Нам всегда кажется, что мужчины и женщины — это какие-то разные миры. Но я наслушалась достаточно мужских историй, чтобы сказать, что им так же больно, так же страшно и неловко. Другой вопрос, что у них свои стратегии, как справляться со всем этим.

Ирина благодарна всем мужчинам, которых встретила и с которыми общалась — за комплименты, за советы, куда пойти работать и на кого учиться, и за то, что в ней видели человека. Времени, потраченного на свидания, ей совсем не жаль. Героиня считает, что оно окупилось.

— Я услышала столько историй, увидела столько разных людей! Для меня это вау, круто. Далеко не у каждой есть опыт общения с таким количеством мужчин. Я теряла максимум вечер перед телевизором, а приобретала знакомство с новым человеком, который как минимум повышал самооценку, а может, и как-то мог пригодиться по работе или для чего-то еще.

