Кроссовер Hyundai вдвое дешевле «Дастера» показали в крутом виде 5 24.04.2026, 10:11

Машина получила современный дизайн с дерзким стилистическим пакетом.

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2026 года дебютировал как современная модель для популярного сегмента. При этом автомобиль оказался вдвое дешевле «Рено Дастер» при похожих габаритах. Теперь машину показали в крутом виде.

Новый Hyundai Venue Knight Edition 2026 модельного года в линейке компактной модели занимает место ниже модификации N-Line, но выглядит почти так же эффектно. Про автомобиль стало известно Carscoops.

Машина получила современный дизайн с агрессивным стилистическим пакетом. Отличительными элементами комплектации Hyundai Venue Knight Edition являются черные акценты, новый декор и особые 16-дюймовые колесные диски.

Для модели Hyundai Venue 2026 года подготовили два бензиновых мотора мощностью 80 и 120 л.с., а также дизельный двигатель на 115 сил. Цена Hyundai Venue 2 поколения – от 10 000 долларов в базовом исполнении. За модификацию Knight Edition попросят почти 16 000 долларов.

