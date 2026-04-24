24 апреля 2026, пятница, 23:20
В Беларуси запускают 46 дополнительных поездов

6
  • 24.04.2026, 12:09
  • 1,738
Но только с 29 апреля по 12 мая.

В период с 29 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога назначила 46 дополнительных поездов. Об этом сообщила пресс-служба БелЖД.

Так, в международном сообщении во взаимодействии с ОАО РЖД назначено 20 дополнительных поездов, а в межрегиональном сообщении будут курсировать еще 26 дополнительных поездов.

Более 350 дополнительных вагонов получат и ранее курсировавшие поезда, что позволит перевезти больше пассажиров.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 30 апреля и 3 мая.

Белорусская железная дорога обращает внимание пассажиров на прогнозируемый высокий спрос в предстоящие праздничные дни и рекомендует заблаговременно позаботиться о приобретении билетов.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах, времени их отправления и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 контакт-центра БелЖД.

