В Беларуси запускают 46 дополнительных поездов
- 24.04.2026, 12:09
Но только с 29 апреля по 12 мая.
В период с 29 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога назначила 46 дополнительных поездов. Об этом сообщила пресс-служба БелЖД.
Так, в международном сообщении во взаимодействии с ОАО РЖД назначено 20 дополнительных поездов, а в межрегиональном сообщении будут курсировать еще 26 дополнительных поездов.
Более 350 дополнительных вагонов получат и ранее курсировавшие поезда, что позволит перевезти больше пассажиров.
Наибольшее количество поездов предусмотрено на 30 апреля и 3 мая.
Белорусская железная дорога обращает внимание пассажиров на прогнозируемый высокий спрос в предстоящие праздничные дни и рекомендует заблаговременно позаботиться о приобретении билетов.
Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах, времени их отправления и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 контакт-центра БелЖД.