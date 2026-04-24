24 апреля 2026, пятница, 19:26
Секрет антипутинского восстания

  • Михаил Долиев
  • 24.04.2026, 13:24
Секрет антипутинского восстания
Михаил Долиев

Виктория Боня нащупала это.

Пока российские политические деятели пытаются убедить немногочисленных российских же миллиардеров в необходимости создания политической партии для взятия власти в дорогих ресторанах и поставок дорогих женских сумочек, в это время в России... двадцать миллионов россиян незаметно для оппозиции поставили двадцать миллионов лайков под постом-протестом против ограничений в интернете.

И главное – как такое возможно?! Под постами о том, что «Путину осталось три дня», «Путин – редиска», «Путин –... гражданское общество...» ставят три-пять лайков, а здесь такая бурная реакция…

Я давно говорю, что для простого обывателя нужно что-то по-ленински попроще. Это для спонсоров новых партий можно рассказывать, как политические институты «бороздят» принцип разделения властей. Простые люди же никогда не жили ни при каких демократиях и свободах политических партий, они не знают и не осознают, что это такое вообще. Люди не ощущают отсутствия этих критериев (а значит, и условий) нормальной цивилизованной жизни, так как никогда не боролись за это и не проливали кровь.

Простого российского обывателя, как и любого другого, волнуют сугубо эгоистические интересы, которые давно уже сформулированы: хлеба и зрелищ. Иногда имеются некоторые интерпретации, дополнения, расширения – «мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам» и пр.

Сегодня требования российского обывателя, как всегда, просты и непритязательны: прекратить глушить интернет! (интерпретация – «зрелищ!»)

Виктория Боня нащупала это. Подсознательно понимал народные чаяния и Евгений Пригожин.

– Кто виноват? «Дедушку обманул Шойгу!»

– Что делать? «Идем спасать дедушку!»

Да, еще раз повторюсь: для обывателя куда понятнее требования «зрелищ!», дешевых яиц к Пасхе, мужей с передовой к выходным, чем требования свободы мнений, свободы политических партий, разделения властей, демократии и пр.

Для обывателя это все – непонятный птичий язык. Да, конечно, лидеры оппозиции должны иметь представление о необходимости данных политических терминов. Лидеры оппозиции должны понимать и осознавать, что исчезновение демократии ведет к исчезновению хлеба и зрелищ.

К сожалению, Россия сегодня живет в эпоху сознания раннего Средневековья, хотя жители страны пользуются смартфонами и электромобилями. Поэтому политические лозунги должны быть скорректированы соответствующим образом, иначе вам революции не сделать!

Очень часто приходится слышать: «Путин не знает!», «Путина обманывают!» Почему делают такие высказывания взрослые, казалось бы, люди? Считается, что до них не доходит. Но если смотреть в старину глубокую, вспоминая эпоху крестьянских войн: «Плохие бояре царю не докладывают!»

Разве глубинный народ, дремучие крестьяне, не знали, к чему ведет любой бунт? Конечно, понимали. Но как приободряюще народ поднимается «против плохих бояр», а не против царя-ирода.

Вот и сегодня российский обыватель маякует, дает сигнал будущим предводителям: мол, пойдем в бой смело, но против плохих чиновников.

Отсюда в народе зело живуча молва о том, что «Путин давно умер», «Путин в холодильнике», «Путин – двойник», «царь ненастоящий»…

Против настоящего царя идти страшно, а против его бояр – нет. Рассказывать анекдоты про то, как Гришка Распутин управляет страной, не страшно.

Никто, правда, не уточняет, что в ходе похода против плохих чиновников дефенестрации может подвергнуться и всамделишный царь под видом самозванца.

Михаил Долиев, kasparovru.com

