В Беларуси на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности 2 24.04.2026, 14:49

Снова сильный ветер.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на воскресенье, 26 апреля. В этот день на большей части территории Беларуси, включая Минск, ожидается усиление северо-западного и западного ветра с порывами до 15–20 м/с, а местами днём — до 24 м/с.

В субботу, 25 апреля, погоду в стране будет определять область пониженного атмосферного давления. Днём с Балтийского моря начнёт смещаться фронтальный раздел. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки — дождь, а ночью и утром возможен мокрый снег.

Ветер западный и юго-западный, умеренный, днём порывистый. Ночью температура воздуха составит +1…+7°C, при этом во многих районах Витебской области прогнозируются заморозки до 0…–3°C. Днём воздух прогреется от +11°C на северо-востоке до +18°C на юго-западе. Атмосферное давление будет снижаться.

В воскресенье погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов циклона с центром над Новгородской областью России. Сохранится облачная погода с прояснениями, на большей части территории страны ожидаются осадки — дождь и мокрый снег.

Ночью температура составит +1…+8°C, при прояснениях на северо-западе возможны заморозки до 0…–2°C. Днём столбики термометров покажут от +2°C по северу до +10°C по югу.

