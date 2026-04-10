Лукашенко в роли шпица 15 Ирина Халип

10.04.2026, 13:31

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Ирина Халип

Береги Умку, Рыгорыч.

Любовь Лукашенко к Объединенным Арабским Эмиратам давно известна. Впервые он съездил туда еще в 2000 году. Будучи уже мировым изгоем, в тот год Лукашенко мотался между Таджикистаном, Ливией и Кубой. Понятно, что на этом фоне процветающая арабская страна не могла не показаться ему пределом мечтаний и возможным хранилищем денег.

Потом он ездил в ОАЭ в 2007, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 годах. Чаще — только в Россию. Причем в 2023 году Лукашенко слетал в Эмираты аж четыре раза — в январе, феврале, ноябре и декабре. И все это называлось официальными либо рабочими визитами. В Украине уже год шла война, и, судя по всему, такая завидная частота поездок была вызвана необходимостью выводить те активы, которые были в России, в надежную и богатую страну.

Старший сын Лукашенко Виктор тоже неоднократно, причем тайно, летал в Эмираты на папином самолете. Например, весной 2020 года – вместе с «кошельками» Лукашенко Олексиным, Воробьем и Зайцевым. Очевидно, «кошелькам» было велено положить в арабскую тумбочку некоторое количество звонких монет. А до того – еще в 2013 году. Причем тогда поездка была настолько тайной, что в Беларуси узнали о ней только через неделю из арабских газет, которые писали, что «глава национальной безопасности Виктор Лукашенко» приехал в ОАЭ, где встретился с вице-премьером и министром внутренних дел. А в 2023 году пресс-секретарь Лукашенко Наталья «Массандра» Эйсмонт и вовсе говорила журналистам, что когда ее босс только начинал выстраивать отношения с Эмиратами, он сразу же назначил своего сына куратором этих самых отношений. И его, сына, присутствие на всех переговорах сразу повышает уровень доверия у арабских партнеров. (К слову, «выстраивание» отношений началось с первого пробного визита, сразу после 2000 года, когда сын Витя еще и близко не был помощником папы по национальной безопасности, а просто целыми днями раскладывал пасьянсы на компьютере в МИДовском кабинете в ожидании окончания рабочего дня.)

Кстати, не исключаю, что конечным пунктом странного полета в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Турцию, когда белорусы недоумевали, то ли сбежал Лукашенко с домочадцами, то ли с горя решил на море слетать, пока сарай горит, был вовсе не курортный Бодрум. Скорее всего, там родственники или эмиссары Лукашенко просто пересаживались на другой зафрахтованный частный самолет и летели в Эмираты. Дело в том, что прежние поездки Виктора Лукашенко в ОАЭ лет 10-15 назад могли бы оставаться тайными, если бы потом об этом случайно не писали арабские медиа. А в наши дни, когда все зловредные журналисты освоили сервисы вроде PlaneFinder и Flightradar, самолету укрыться от их пристрастного наблюдения уже негде. Значит, нужно менять самолет. И лучший вариант для пересадки – это южный аэропорт неподалеку от пункта назначения, не вызывающий подозрений, а лучше – вводящий в заблуждение. Если Бодрум — значит, на курорт поехал. Как бы не так. Заметьте, самолет Лукашенко в последние несколько лет довольно регулярно летает именно в Бодрум, причем вовсе не в курортный сезон. Так что версия полетов на море отпадает. А вот версия замены борта на какой-нибудь частный, турецкий, не засветившийся в Беларуси, выглядит куда более реальной.

Лукашенко, очевидно, думал, что теперь он навсегда в безопасности, и в прекрасной богатой стране его и его семью примут в любой момент, если уж совсем черные лебеди заклюют, а дальше будет сытая жизнь во дворце с опахалами и гаремами. Увы, у нас для него плохие новости.

Клеймя израильскую военщину и братаясь с аятоллами, Лукашенко не заметил, что политический расклад полностью изменился, и не в его пользу. Страны Залива, которые он с удовольствием посещал и в которых его принимали до последнего времени как вполне легитимного правителя, внезапно стали партнерами Израиля: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт. И им вовсе не нужен нахлебник-любитель аятолл. Даже нахлебник с миллиардами – у них своих миллиардов хватает.

Лукашенко, конечно, думает, что ему поможет Трамп. Он искренне убежден в том, что Трамп — друг. Но спешу разочаровать. Во-первых, у Трампа нет друзей. Во-вторых, у него не семь пятниц на неделе, а минимум вдвое больше, так что сегодня приехал Коул и привез таблетки от ожирения, но завтра будет другая пятница, и Коул поедет по поручению Трампа в совершенно ином направлении, а Лукашенко будет забыт. И, в-третьих, Лукашенко для Трампа – примерно как Умка. Президент США, конечно, может даже в гости Лукашенко позвать. Но при этом будет его показывать как невидаль, чудо-юдо, говорящую собачку: «Смотрите, какой он забавный! А послушайте, как он разговаривает, это же умереть от хохота можно! Вы такое видели когда-нибудь?»

Береги Умку, Рыгорыч. Других друзей не осталось. Впрочем, в Умке я тоже не была бы так уверена.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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