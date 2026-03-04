Лукашенко боится за свои деньги в ОАЭ?22
- 4.03.2026, 13:04
Рыженков связался с главой МИД страны.
Глава МИД Беларуси Максим Рыженков связался с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов, которые атакуют иранские дроны. Звонок произошел 3 марта по поручению Лукашенко.
«Белорусская сторона выразила поддержку усилиям Омана по установлению прочного мира в регионе, а также всем предпринимаемым им посредническим шагам», — говорится в сообщении белорусского МИД.
Отметим, Лукашенко практически ежегодно посещает ОАЭ. Эксперты указывают, что именно в этой стране белорусский диктатор может хранить свои деньги.