Что Лукашенко так долго делал в Эмиратах? 8 11.11.2019, 10:06

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В истории его визита к шейхам много «белых пятен».

Лукашенко провел в Объединенных Арабских Эмиратах больше недели. При этом подробности его визита особо не разглашались.

Из резонансных новостей появилось только сообщение о выделении правителем арабскому шейху тысячи гектар земли в Минске под строительство международного финансового центра. А также информация о том, что диктатор тайно лечится в одной из элитных клиник Абу-Даби.

Есть ли для Беларуси какой-то смысл и выгода в экономическом сотрудничестве с ОАЭ? На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба.

- Каждый раз после поездок за границу Лукашенко говорит о «договоренностях на миллиарды долларов». Так ли это на самом деле? Есть ли для экономики Беларуси какая-то существенная выгода от дружбы правителя с арабскими шейхами?

- Я считаю, что выгода, по крайней мере для Лукашенко, есть, потому что арабские страны — в частности, ОАЭ, Саудовская Аравия — это жесткие авторитарные режимы во главе с шейхами, у которых есть большие деньги. Здесь главные вопросы решаются в большей степени на личных отношениях между правителями двух государств.

Сам Лукашенко подчеркивал, что во время таких встреч они говорят о своих семействах. Но ему приходится вести беседы на том языке, на котором его поймут и который может принести для него результаты.

Другое дело, что Лукашенко единолично решает вопросы о выделении территорий под строительство. Такие вопросы нужно решать коллегиально, а не на основе личных отношений. К тому же, он выделил хорошее место — на прибрежной территории к водохранилищу в «Дроздах». Видимо, в ближайшее время шейхи приедут в Беларусь и обсудят вопрос строительства с нашим правительством.

Территория, которую Лукашенко отдал шейхам, раньше относилась ко 2-ой клинической больнице. В настоящий момент каких-либо шевелений там пока не видно. В Раубичах ранее тоже была выделена территория — и там тихо. Это вызывает определенные вопросы.

Смущает конечно то, что предоставлено совсем мало информации о поездке. Видимо потому, что этот визит носит неофициальный характер. Насколько известно из СМИ, президент ОАЭ не принял с визитом Лукашенко, поэтому его приняли богатые шейхи.

Говорить о каких-то суммах пока преждевременно, здесь должна была сыграть свою роль личная договоренность. Я думаю, что и в Эмиратах на правительственном уровне это не обсуждают.

- Лукашенко во время пребывания в ОАЭ сам обмолвился о том, что его визит туда «не всем понятен». Чем, по вашему мнению, вызван интерес правителя и его чиновников к этой стране?

- Главный интерес Лукашенко к Эмиратам — одолжить деньги. Это не только деньги в форме инвестиций, но и те средства, которые требуются бюджету. По моим подсчетам, в этом году Россия не дала Беларуси сумму в 1 миллиард 600 миллионов долларов как минимум. А раньше эти средства власти имели каждый год. Но сейчас Лукашенко было отказано во всем.

Если он смог договориться с шейхами о сумме хотя бы в 1 миллиард долларов, это стало бы ему большим подспорьем, чтобы прожить следующий год без российской поддержки.

- Некоторые экономисты утверждают, что Эмираты — это излюбленное место чиновников, чтобы хранить свои капиталы. Согласны ли вы с этим утверждением?

- Я думаю, что это не относится к нашим чиновникам. У них спокойно деньги хранятся в Беларуси. Что касается личных сбережений, вряд ли наши чиновники их хранят у арабов — Западная Европа все же поближе.

- Среди российских демократов принято говорить о «золотом триллионе» Путина и его олигархов, размещенных за пределами РФ, а также о механизмах его возврата. Есть ли действительно работающие механизмы по возврату капиталов и смогут ли белорусы в случае смены власти обнаружить миллиарды, о которых писала Guardian и вернуть их на родину?

- Этот вопрос актуален больше для России. Это «амнистия капиталов» — там миллиарды долларов выводят в офшоры. И они не работают на российскую экономику.

Почему люди выводят капиталы? Просто их ненадежно и опасно вкладывать на родине — слишком большой риск. Можно прогореть, можно вообще сесть. Поэтому они спешат сделать себе «запасные аэродромы», чтобы в случае «шухера» туда смыться и все.

В Беларуси состоятельные люди тоже наверняка подготовили себе «аэродромы».

Но важнее, по моему мнению, решать вопрос не вывоза капиталов, а проблему их утечки. Во всяком случае, вернуть капиталы на родину будет весьма сложно. Это большая проблема.