«Рушится вся картина мира Лукашенко» 16 24.04.2026, 16:04

22,762

У диктатора ничего не получается.

Александр Лукашенко признался, что «не знает, к чему готовить белорусов». Такое заявление правитель сделал во время совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития Могилевской области.

По его словам, вся работа в Беларуси сегодня ведется под лозунгом: «Работаем, чтобы жить».

Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут сильные мира сего.

О чем говорят эти слова беларуского правителя? На вопрос ответил аналитик Сергей Чалый.

— Меня удивляет, что он так поздно это сказал, потому что идеи у него закончились еще в 2012 году, — рассказал Чалый в эфире «Обычного утра». — Последняя плодотворная идея была после эпического кризиса 2011-го. Тогда было понятно, что экономического роста не предвидится, но вместо структурных реформ решили провести комплексную модернизацию, которая затянулась на несколько лет и только ухудшила финансовое положение предприятий. После этого — все, идеи завершились.

Но белорусская экономика как-то выезжала: что-то помогало, где-то везло. Было много серьезных провалов со стороны Лукашенко, когда пришлось сдавать суверенитет России в надежде, что это бездонный рынок. Но, как выяснилось, это совсем не так, причем даже для российских предприятий.

Я слежу за совещаниями Лукашенко и его кадровыми назначениями. Все время пытаюсь послушать, а что же он хочет от своих подчиненных. Там обязательно будут фразы: «чего мне тебя учить, ты и сам все знаешь», «мужики, давайте, надо давать результат».

То есть, ничего конкретного нет. Это свидетельство того, что он действительно не знает, что делать.

Почему так происходит? Скорее всего, потому что до середины прошлого года еще работал импульс военной экономики России. У нас чудовищное количество предприятий, которые работают на российскую военку. Все это было какое-то время хорошо, пока не закончилось.

В последние месяцы в России случился жесточайший бюджетный кризис — за квартал у них дефицит бюджета больше запланированного на год. В общем, сейчас не до Беларуси. Лукашенко не понимает, ни где есть рынки, ни что производить.

А в целом он уже давно должен был сказать, что непонятно, что происходит. А тут еще добавились и геополитические события. <…>. Лукашенко казалось, что Трамп прикажет — и Европа откроет ему все двери. Вместо этого получилось наоборот. Коул приезжает и передает требования от, казалось бы, «вассалов США».

Рушится вся его картина мира, и ничего не получается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com