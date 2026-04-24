Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на три недели
- 24.04.2026, 9:32
- 1,146
Президент США заявил, что есть «отличный шанс» на заключение мира.
Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен на три недели после «очень хороших» переговоров между послами двух стран в Вашингтоне, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social .
В ходе общения с журналистами в Белом доме он добавил, что есть «отличный шанс» на заключение мира между Израилем и Ливаном. При этом, по его словам, обеим сторонам «нужно думать о Хезболле» — ливанской группировке, которая не подчиняется правительству. Трамп предупредил, что Хезболла будет срывать перемирие и Израилю «придется защищаться». В то же время глава Белого дома пообещал помочь Ливану в борьбе с боевиками. Глава Госдепа Марко Рубио на этом фоне отметил, что Израиль и Ливан «являются жертвами одной и той же террористической организации». После объявленного Трампом продления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракет «Хезболлы», которые были выпущены по израильским силам.
Ранее стороны договорились о десятидневном прекращении огня, которое началось 17 апреля. Этому предшествовали первые за 34 года прямые переговоры Израиля и Ливана.