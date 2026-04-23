Крыса перед последним прыжком 4 Андрей Пионтковский

23.04.2026, 9:59

С таким раскладом авторитарные режимы долго не живут.

Пятый (!) год российско-украинской войны ознаменовали две новые устойчивые тенденции настроений и поведения ее ключевых акторов.

Первая – внутрироссийская. Это растущее недовольство ходом войны и ее перспективами Z-аудитории, изначальных энтузиастов путинской агрессии, включая и многих участников боевых действий. Показателен характер этого недовольства. Оно нечеткое и размытое. Редко предлагается какая-либо определенная альтернатива: прекратить войну, например, или наоборот резко усилить жестокие удары по украинскому населению, перестать, наконец, действовать «аккуратненько». Но почти поголовно царит настроение, гениально выраженное в свое время в знаменитой песне Владимира Высоцкого: «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята».

С таким настроением у потенциально сотен тысяч вооруженных людей авторитарные режимы долго не живут. Естественно, в бункере возросли тревожные ожидания. Некоторые видные провластные фигуры, как, например, ведущий идеолог «доминирования России на постсоветском пространстве» Константин Затулин, открыто предлагают «отказаться от ряда поставленных нами целей СВО как заведомо невыполнимых». Либо Путин допускает подобные ущербные для него высказывания или уже не может их не допустить.

И так уже напряженную ситуацию взорвало неожиданное (для Кремля) появление как Венеры из пены морской обновленной версии военно-политического союза NАТО 2.0.

50 долгих месяцев героического сопротивления рашистскому нашествию, огромные жертвы принесенные украинским народом, искусство дипломатов Украины, творческий потенциал ее создателей высокотехнологичного оружия, навсегда изменившего характер современных войн, породили феномен УКРАИНСКОГО ЧУДА.

Не имевшая никаких козырей кандидатка в кандидатки на получение гарантий безопасности от заокеанского Папочки Украинская Золушка сама была признана в составе NATO 2.0 Донором Европейской (и сегодня уже не только европейской) безопасности. ВСУ стали той самой Европейской Армией, о которой десятилетиями мечтали стратеги Старого Света, не доверявшие (и оказалось, справедливо!) гарантиям любого американского президента.

Армией, для которой быстро растущий по всей Европе комплекс совместных с Украиной предприятий разрабатывает вооружение с учетом ее уникального боевого опыта и зачастую на базе украинских творческих находок. Не забирают со складов, а создают новое современное оружие.

Перспектива новой архитектуры европейской безопасности, центром которой становится Украина и ее вооруженные силы, вызвало шок у кремлевских.

Они начали догадываться, что им поздно « отказываться от некоторые из поставленных нами целей СВО «. История уже отменила их все.

Две идущих навстречу друг другу волны – растущего отчуждения русского общества «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята» и растущей стратегической уверенности украинцев – создают классическую ситуацию идеального шторма. Путин не может просто продолжать принимать в валдайских подвалах доклады Герасимова об очередном взятии Купянска. Он должен принимать какие-то решения. А у него нет хороших решений.

МO PФ уже опубликовало список целей для поражения на территории стран НАТО: 27 совместных с Украиной или работающих на Украину предприятий ВПК. Последние дни говорящие головы режима на всех пропагандистских каналах дружно убеждают друг друга и своего главнокомандующего в абсолютной необходимости нанесения таких ударов для спасения православного Отечества. Среди них есть и пара действительно серьезных военных экспертов, например, Дмитрий Тренин, блестящий аналитик ГРУ, в недавнем прошлом директор Московского Центра Карнеги. Уж он то прекрасно понимает, с каким нетерпением в штабах NATO 2.0 ждут первого удара по локациям предприятий, перечисленных в списке МО, например по следующему адресу: г. Анкара, бульвар Ихсана Дограмаджы, ODTÜ, зона SATGEB №160 («Туалком»).

Кстати обитателей этого замечательного бульвара, также как и Виа-дель-Артиджанато в Венеции Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уже известил в своем твите о грядущей обязательной эвакуации.

Выше мы отмечали конструктивное взаимодействие Украины и ее партнеров по NATO 2.0, породившее волну растущей стратегической уверенности украинцев. Союзники, понимая бесценность вклада 400 украинских спартанцев в общую оборону Европы, оказывают им всю возможную военную поддержку. Всю, кроме самой эффективной – участия в боевых действиях союзных регулярных воинских подразделений. Лидеры стран NATO 2.0 понимают необходимость такого шага, но их избиратели с уютных и благополучных Виа-дель-Артиджанато пока не позволяют. Хотя Украину в подавляющем большинстве своем они поддерживают. Но для отправки войск им недостаточно аргументов.

Мы уже как-то называли Трампа отцом-основателем NATO 2.0. Предоставим его напарнику Путину честь увенчать процесс создания этой замечательной организации

Здесь 27 Родосов! Ты сам составил их список. Здесь прыгай, крыса!

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com