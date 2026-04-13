Владимир Фесенко: Один из главных козырей Кремля выбит 22 13.04.2026, 16:14

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Виктор Орбан

Венгерская оппозиция отправила прокремлевские силы в нокдаун.

На парламентских выборах в Венгрии победу одерживает партия «Тиса» Петера Мадьяра, которого уже успели поздравить европейские коллеги. Она должна получить 138 мест в парламенте, партия «Фидес» Виктора Орбана — 55 мест.

Что это означает для Украины? Как изменится политика Венгрии? Как победа оппозиции в Венгрии влияет на Россию?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Безусловно, это победа Петера Мадьяра и его партии. Он лично сыграл большую роль, но главное, что произошло, — поражение самого Орбана. Венгерские избиратели выбрали Европу, а не Орбана с его агрессивной антиевропейской политикой, и не Дональда Трампа, который вместе с Джей Ди Вэнсом активно агитировали не только за Орбана, но фактически и против Европы.

Вот эта антиевропейскость, думаю, сыграла тоже немалую роль в том, что венгерские избиратели все-таки выбрали Европу, а не Орбана вместе с Трампом. И это поражение Путина, что тоже очень важно. Путин активно поддерживал Орбана, не публично, но через своих политтехнологов, спецслужбы, экономически в том числе. Вот именно поражение Орбана, Путина и Трампа я считаю самым главным результатом этих выборов. Это косвенно говорит о том, какие изменения могут произойти в венгерской политике.

— Чего можно ожидать?

— Во-первых, и это самое главное, в отличие от Орбана, Петер Мадьяр и его правительство начнут разгребать завалы, проблемы, противоречия, которые возникли за многие годы в отношениях между Евросоюзом и Венгрией. Уже заметно, что обе стороны настроены на конструктивные взаимодействия. Вчера было показательно, что еще не дожидаясь официальных результатов выборов, уже и руководители Евросоюза, и европейские лидеры, лидеры ведущих европейских стран стали поздравлять Мадьяра с победой. Очень был показательный комментарий Урсулы фон дер Ляйен о том, что это общая победа Европы, и выбор венгерских избирателей в пользу ЕС

Мадьяр в своих выступлениях, в том числе на финальном этапе избирательной кампании, подчеркивал, что он выступает за активную роль Венгрии в Евросоюзе, в НАТО, за членство Венгрии в этих союзах. Его проевропейская позиция говорит, что он настроен на конструктивное взаимодействие с Европейским союзом, а это дает основания предполагать, что удастся достаточно быстро разблокировать то, что блокировал Орбан. Это решение о финансовой поддержке Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России.

Да, есть еще Фицо, премьер-министр Словакии, который вместе с Орбаном блокировал такие решения, но без Орбана Фицо, который всегда играл вторым номером, не будет таким агрессивным. Думаю, что он будет скорее договариваться. К тому же и Украина сделает целый ряд шагов для нормализации отношений с Венгрией, ну и для демонстрации готовности к компромиссу. Я имею ввиду разблокирование нефтепровода «Дружба».

Это тоже поможет тем решениям, о которых я сказал: и разблокирование финансовой помощи для Украины, и утверждение 20 пакета санкций против России. Также надо учитывать, что поскольку при Орбане было принято очень много решений, которые противоречили европейским стандартам и ценностям, это приводило к конфликтам и замораживанию европейских субвенций для Венгрии. Вот сейчас считаю, что эту проблему решат. Этому будет способствовать то, что победители выборов получают конституционное большинство. Новое правительство Венгрии может пересмотреть многие из антиевропейских решений Орбана. Это также будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между Евросоюзом и Венгрией.

Ну и, наконец, отношения с Украиной. Тут идут дискуссии. Некоторые комментаторы, причем их довольно много, говорят, что Мадьяр мало чем отличается от Орбана: он такой же популист, из «Фидеса», такой же венгерский националист. Отчасти это так. Он действительно выходит из партии Орбана, у него действительно проявляются популистские настроения, но он, если националист, то умеренный. Даже в «Википедии» его называют консервативным либералом. То есть он все-таки не такой агрессивный, вот это самое главное. У Мадьяра нет агрессивности и по отношению к Евросоюзу, и по отношению к Украине. Да, он не будет проукраинским премьер-министром, он будет провенгерским.

Думаю, что и у Евросоюза, и у Украины все-таки будут возможности договариваться с новым венгерским правительством. Но я отмечу также, что на самом деле большинство венгерских избирателей поддержали не просто Мадьяра, а голосовали против Орбана. И в электоральной базе, и в самой партии «Тиса», люди с разными взглядами. Там есть и либералы, там есть люди с левыми политическими взглядами. То есть это такая, я бы сказал, широкая антиорбановская коалиция.

Поэтому Мадьяр, скорее всего, будет вести такую более гибкую, конструктивную политику и в отношениях с ЕС, и в отношениях с Украиной. Отмечу также, что Мадьяр бывал в Украине, он приезжал в 2024 году, когда начал свою активную оппозиционную деятельность против Орбана. Он посетил Бучу, говорят, что на него произвел большое впечатление рассказ о том, что там происходило.

Он отдал дань память украинским воинам, погибшим в войне. То есть он не проукраинский, но он и не антиукраинский. И это дает возможность для того, чтобы постепенно наладить отношения между Венгрией и Украиной. Поэтому в Украине результаты выборов в Венгрии воспринимают положительно. В том числе, кстати, потому что проиграл Путин. И то, что на митингах оппозиции последние дни перед выборами постоянно звучал лозунг «Русские, домой».

Это лозунг еще восстания 56-го года. Это настроение возникло, потому что люди чувствовали, что Путин поддерживает Орбана, а Орбан слишком сблизился с Путином. Это тоже, как оказалось, не нравится очень многим венгерским избирателям. Это также говорит о том, что новое венгерское правительство не будет таким союзником Путина. Да, не будет, может быть, и конфликтовать с Кремлем, но вот прежних таких пророссийских действий Орбана, я думаю, что в политике Мадьяра, скорее всего, не будет.

— Что поражение Орбана означает для России?

— Один из главных козырей Путина выбит. Без Орбана Фицо не сможет так активно действовать против Евросоюза.

Орбан ведь был консолидатором антиевропейских сил в Европарламенте, в Европейском союзе. А теперь позиции этого правопопулистского лагеря ослаблены. Повторюсь, Путин поддерживал Орбана, может быть не так публично, как Трамп, но была поддержка через российских политтехнологов. Об этом был целый ряд публикаций. В России, кстати, об этом много писали. Российские спецслужбы поддерживали Орбана.

Вот эти провокации, которые были с украинскими инкассаторами, провокация с якобы попыткой подрыва газопровода, который ведет из Сербии в Украину, это явно происходило с подачи и с участием российских спецслужб. Так что, несомненно, Путин проиграл на этих выборах. Другое дело, что, конечно же, он не прекратит свою антиевропейскую политику.

Теперь в его руках нет такого сильного козыря, как Орбан, но он все-таки будет пытаться действовать, делая ставку на те же самые правопопулистов, а также на радикальных левых. Путин будет играть в Европе через поляризацию, поддерживая одновременно и правых антиевропейских популистов. Конечно, Путин продолжит свою борьбу против объединенной Европы. Тут, кстати, его позиции совпадали с позицией Трампа. То, что вот эти два антиевропейских импульса одновременно проиграли в Венгрии, на мой взгляд, очень важно. Хоть на время, но антиевропейский лагерь в Европе будет в таком, я бы сказал, нокдауне. Это не нокаут, не полное поражение, временное, может быть. Но, тем не менее, это очень важный результат, который хотя бы на некоторое время остановит антиевропейские силы и ослабит их влияние.

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