«Это исторический момент» 41 13.04.2026, 13:38

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Фото: Reuters

Европейские лидеры приветствуют выбор венгров.

По предварительным данным подсчета голосов на парламентских выборах в Венгрии победу одержала партия «Тиса» Петера Мадьяра, которого уже успели поздравить европейские коллеги. Она должна получить 138 мест в парламенте, партия «Фидес» Виктора Орбана — 55 мест.

Об этом сообщает Reuters.

Хотя избирательная комиссия еще не обнародовала официальные данные, однако руководители европейских стран уже поздравляют Петера Мадьяра с победой. Сейчас комментарии с реакцией на результат парламентских выборов обнародовали лидеры Украины, Великобритании, Германии, Польши, Эстонии, Литвы, Франции, Финляндии и Норвегии.

К поздравлениям присоединились председатель Еврокомиссии, лидер меньшинства Палаты представителей США и другие.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова развивать сотрудничество с Венгрией.

«Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией. Европа и каждая европейская страна должны укрепляться, а миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе на благо обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности в Европе», — заявил он.

Он также добавил, что победа Мадьяра — это исторический момент для Венгрии.

«Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду сотрудничества с Вами ради безопасности и процветания обеих наших стран», — отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция приветствует победу Мадьяра, которая была одержана демократическим путем.

«Я только что разговаривал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует эту победу с точки зрения участия людей в демократическом процессе, победу, которая демонстрирует преданность венгерского народа ценностям ЕС и роли Венгрии в Европе», — сказал он.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также отметил, что выборы в Венгрии состоялись демократическим путем.

«Венгерский народ решил. Мои искренние поздравления с вашим успехом на выборах. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, общей Европы. Спасибо большое, уважаемый Петер!» — добавил он.

Премьер Польши Дональд Туск же отметил, что Венгрия теперь «снова» с Польшей и Европой.

«Венгрия, Польша, Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья!» — сказал польский премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Эстонии Кристен Михал также поздравили Мадяра с победой и заявили, что надеются на дальнейшее сотрудничество.

«Большая победа для Венгрии! Большая победа для Европы! Есть много вещей, которые мы могли бы и должны сделать ради демократии, справедливости и мира».

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