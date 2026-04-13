Выборы в Венгрии: пророссийская партия Орбана разгромно проиграла

Выборы в Венгрии: пророссийская партия Орбана разгромно проиграла49
- 13.04.2026, 8:01
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(Обновляется) Оппозиционная «Тиса» получает конституционное большинство.
На парламентских выборах в Венгрии по результатам подсчета 98,94% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра, она должна получить 138 мест в парламенте, партия Фидес Виктора Орбана — 55 мест.
На 6 мест может претендовать крайне правое «Наше отечество».
Таким образом, «Тиса» получает конституционное большинство.
Об этом сообщается на сайте ЦИК Венгрии.
В Венгрии сложная система подсчета голосов на выборах. Большинство депутатов — 106 из 199 — избирают в одномандатных округах относительным большинством голосов.
Еще 93 места распределяют между партиями, преодолевшими пятипроцентный избирательный барьер. При этом эти мандаты распределяются не пропорционально, а с учетом довольно сложной системы компенсационных голосов.