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Выборы в Венгрии: пророссийская партия Орбана разгромно проиграла

49
  • 13.04.2026, 8:01
  • 57,092
Выборы в Венгрии: пророссийская партия Орбана разгромно проиграла
Петер Мадьяр

(Обновляется) Оппозиционная «Тиса» получает конституционное большинство.

На парламентских выборах в Венгрии по результатам подсчета 98,94% голосов побеждает партия «Тиса» Петера Мадьяра, она должна получить 138 мест в парламенте, партия Фидес Виктора Орбана — 55 мест.

На 6 мест может претендовать крайне правое «Наше отечество».

Таким образом, «Тиса» получает конституционное большинство.

Об этом сообщается на сайте ЦИК Венгрии.

В Венгрии сложная система подсчета голосов на выборах. Большинство депутатов — 106 из 199 — избирают в одномандатных округах относительным большинством голосов.

Еще 93 места распределяют между партиями, преодолевшими пятипроцентный избирательный барьер. При этом эти мандаты распределяются не пропорционально, а с учетом довольно сложной системы компенсационных голосов.

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