«Лукашенко неспроста забегал» 4 15.07.2026, 7:38

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Фото: Getty Images

Как Китай выдавливает белорусские товары из России.

В распоряжение BELPOL попало постановление коллегии Минпрома №10/1. Этот документ предназначался только для внутреннего пользования. В третьем пункте постановления работа почти двух десятков холдингов признана неудовлетворительной по итогам 2025 года. В «черном списке» — флагманы вроде «БЕЛАВТОМАЗ», «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «МТЗ-ХОЛДИНГ», «Гомсельмаш» и «Амкодор».

Документ фиксирует не только бумажные отчеты, но и реальные провалы. Например, проблемы с надежностью трамваев Т811 и троллейбусов 32100D уже вышли за пределы страны — претензии поступают из Краснодара.

Еще тревожнее, как отмечается, ситуация на МТЗ. Попытки «импортозаместить» западные технологии китайскими узлами привели к массовому износу двигателей Weichai WP10.

«Салідарнасць» попросила прокомментировать этот документ руководителя проекта «Кошт Урада» Владимира Ковалкина. А также объяснять, что сейчас происходит в сфере промышленности.

— Эта информация — прежде всего собранная утечка, которая подтверждает общий тренд, что виден по макроэкономическим данным. Белорусская обрабатывающая промышленность действительно стала себя плохо чувствовать еще в 2025 году, и этот тренд продолжается, — отмечает в экспресс-комментарии Ковалкин.

Здесь важно выделить две составляющие промышленности. Часть работает на военно-промышленный комплекс, часть — на гражданский. Многие предприятия работают и на то, и на то.

Те, кто работают на ВПК, пока еще чувствуют себя более-менее хорошо, потому что есть спрос из России. Плохо себя чувствует гражданская составляющая. Тут комплекс причин. Одна из главных — это Китай. Беларусь находится под санкциями и не может закупать во всем мире компоненты для собственной промышленности. Например, для автобусов МАЗ, и в результате они горят. А горят, потому что западные компоненты были заменены на китайские.

Китайские — не значит прям сразу плохо, но они отстают от европейских или американских. Самая большая проблема в том, что, когда создается какая-то единица продукции, например, автобус, она рассчитывается под определенные нагрузки.

Когда ты не имеешь возможности закупить компонент, который был в технических расчетах для автобуса, троллейбуса, грузовика, самосвала и прочего и заменяешь его на китайский аналог, он часто оказывается либо худшего качества, либо просто не рассчитан на эти нагрузки, из-за чего все ломается. Это что касается качества пресловутой белорусской продукции — то, что мы наблюдали в виде горящих белорусских автобусов по всей России.

Второй важный момент, продолжает собеседник, в том, что белорусской промышленности приходится конкурировать с Китаем на российском рынке.

— Китайская техника изначально была создана под свои компоненты и является более надеждой, чем белорусская. К тому же с Китаем очень тяжело конкурировать по цене, так как это огромная страна, у которой большой импорт и экспорт — они могут диктовать условия на закупку сырья, материалов и т.д., а Беларусь — нет. Соответственно, цена на китайские промышленные продукты в России будет ниже.

Именно поэтому продукты белорусской обрабатывающей промышленности стали неконкурентоспособными на российском рынке. Отсюда и результат — белорусской промышленности все плохеет и плохеет.

— В этом постановлении требуют привлекать замдиректоров и начальников цехов к дисциплинарной ответственности за любые срывы планов, установить персональную ответственность за каждый пункт «Комплексного плана», а также активнее применять декрет, который позволяет увольнять персонал в упрощенном порядке.

Как вы думаете, такие меры могут исправить ситуацию в промышленности?

— Реакция административно-командной системы не сработает по ряду причин. Во-первых, демографический кризис — уволив одного человека, будет сложно найти другого. Проблема с кадрами очень серьезная — Лукашенко не просто так носится по миру и предлагает то пакистанцам, то узбекам у нас работать. Если начать всех увольнять или давать какие-то взыскания — люди будут уезжать либо менять работу.

Во-вторых, как я уже сказал, почему это все происходит — компоненты и сырье не являются сильной стороной белорусской промышленности, как и технологии. По сырью, по цене и технологиям мы конкурировать не можем — и Запад лучше, и Китай уже обогнал Беларусь.

Что остается? Конкурировать по зарплатам и платить меньше, чем платят, например, китайцам. Тогда можно будет производить дешевый низкокачественный товар, который займет свою нишу. Но это тоже невыполнимо, потому что Беларусь находится рядом с ЕС. Да даже Россию можно рассматривать как рынок рабочей силы.

То есть, если вносить дисциплинарные взыскания плюс понижать работникам зарплату, чтобы продукция была по цене конкурентоспособной с Китаем, они просто разбегутся с фабрик. Поэтому задача, которая ставится в рамках действующей политики экономической системы, невыполнимая.

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