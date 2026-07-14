«Лукашенко живет в страхе и постоянно говорит об одном» 14.07.2026, 7:40

Диктатор боится за свою жизнь.

Аналитик Сергей Чалый рассказал об отношениях Путина и Лукашенко.

— Судя по всему, отношения у Лукашенко и Путина сейчас не очень хорошие — ни тот, ни другой не захотели рассказывать, что делали на Валдае два дня, — говорит Чалый в интервью DW. Беларусь.

Вполне возможно, предполагает аналитик, что разговор со стороны Лукашенко был в том числе в таком ключе:

— Мол, ты посмотри, Володя, война, идущая таким образом, вредит не только твоей экономике, но и моей. И чем дальше, тем хуже. Надо с этим что-то делать.

Отличается последняя встреча от предыдущих и тем, что раньше Путин и Лукашенко совместно произносили аргументы Лукашенко вроде: «Нам же воевать нельзя, мы же ничего не можем» и «и вы же не хотите, если мы вступим в войну, чтобы у вас появились 1,5 тысячи километров нового фронта».

В данном случае они не сделали никаких заявлений. В общем, не знаю, что с ним делали (с Лукашенко — прим.), пытали, может, каким-то образом, что он потом был вынужден полететь к дядюшке Си (Си Цзиньпину — прим.).

Он не только на выпускной к сыну летел. Мы же знаем, что, по данным американских дипломатов, Си Цзиньпин регулярно на вопрос Путина, возможна ли эскалация конфликта путем применения ядерного оружия, отвечал «нет».

Сейчас Путин рассматривает вариант эскалации конфликта, потому что то, как оно идет, не работает. И любой сценарий эскалации подразумевает участие Беларуси: это либо использование тактического ядерного оружия, либо война живой силой и техникой, либо гибридная война со странами НАТО.

Любой сценарий, с моей точки зрения, подразумевает участие Беларуси. И, скорее всего, речь шла об этом, и вокруг этого происходят основные споры. Непонятно пока, как Лукашенко держится.

При этом Чалый считает, что Лукашенко не пытается дистанцироваться от России.

Он регулярно любит включать свою старую шарманку, когда ему плохо, мол, «спасайте меня от злого Путина», «надо меня срочно от него отклеивать», когда именно он к Путину и приклеился.

— Но, напомню, у нас вся экономика туда переориентирована. Все, что сколько-либо продается, продается либо в Россию, либо через Россию. Других вариантов нет.

В принципе, когда Лукашенко высказывается про эту войну, он ее не осуждает, а говорит, что она нам не нужна и хорошо было бы ее прекратить — но под этим «прекратить» он на самом деле понимает абсолютно русское окончание войны. То бишь, когда Украина сдастся, тогда она и закончится.

При этом, если Лукашенко увидит, что Зеленский выигрывает, он возглавит антипутинскую коалицию, полагает Чалый.

По мнению аналитика, слабеющая Москва для Лукашенко — это и плохо, и хорошо.

— Экономически ослабление России совершенно ему невыгодно, а политически — да, потому что даст возможность соскочить с этого крючка. Фокус в том, что сейчас мы видим ситуацию, когда хороших выходов нет.

Независимо от того, как ситуация будет развиваться, для Лукашенко она будет ухудшаться. Это естественный результат того, что когда-то он зашел не в ту дверь.

Но больше всего сейчас опасаются эскалации силовики, добавляет Сергей Чалый.

— Обратите внимание, кто призвал белорусов не ездить в Россию, потому что это небезопасно. Председатель Совбеза Вольфович. Человек, который поставлен наблюдать за комплексной проверкой боеготовности белорусской армии.

Я думаю, он не питает никаких иллюзий о небоеготовности белорусской армии. Поэтому все силовики опасаются эскалации и любого вовлечения в войну еще больше, чем Лукашенко, который боится за себя.

Но то, что Лукашенко сейчас живет в состоянии страха (причем физического) — это абсолютно точно. Потому что если мы просмотрим на его высказывания — они все про то, что надо прятаться.

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