Жара накрывает Беларусь 14.07.2026, 8:09

1,124

Без погодных сюрпризов не обойдется.

Во вторник, 14 июля, в Беларуси сохранится жаркая летняя погода. Вместе с тем синоптики предупреждают о грозах и объявили желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный и северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Днем воздух прогреется до +25…+30°C.

В Минске ожидается +26…+28°C. Возможны кратковременный дождь и гроза.

В Бресте температура составит +28…+30°C. Прогнозируются кратковременный дождь и гроза.

В Витебске воздух прогреется до +27…+29°C. Существенных осадков не ожидается.

В Гомеле синоптики обещают +27…+29°C, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В Гродно будет немного прохладнее — +25…+27°C. Преимущественно без существенных осадков.

В Могилеве ожидается +26…+28°C. Возможны кратковременный дождь и гроза.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе, особенно в районах, где прогнозируются грозы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com