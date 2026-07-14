Жара накрывает Беларусь
- 14.07.2026, 8:09
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Без погодных сюрпризов не обойдется.
Во вторник, 14 июля, в Беларуси сохранится жаркая летняя погода. Вместе с тем синоптики предупреждают о грозах и объявили желтый уровень опасности.
По данным Белгидромета, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северный и северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.
Днем воздух прогреется до +25…+30°C.
В Минске ожидается +26…+28°C. Возможны кратковременный дождь и гроза.
В Бресте температура составит +28…+30°C. Прогнозируются кратковременный дождь и гроза.
В Витебске воздух прогреется до +27…+29°C. Существенных осадков не ожидается.
В Гомеле синоптики обещают +27…+29°C, местами возможны кратковременный дождь и гроза.
В Гродно будет немного прохладнее — +25…+27°C. Преимущественно без существенных осадков.
В Могилеве ожидается +26…+28°C. Возможны кратковременный дождь и гроза.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на открытом воздухе, особенно в районах, где прогнозируются грозы.