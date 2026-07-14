The Telegraph: Это приговор для российской ПВО 14.07.2026, 8:47

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Новые цели на подходе.

Украинские беспилотники преодолели около 2400 км над территорией России и нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — полёт продолжался более 12 часов. Как сообщает The Telegraph, это на сегодняшний день самая дальняя атака украинских сил, сопоставимая по расстоянию с тремя перелётами через всю Британию.

Удар показал, что объекты, ранее считавшиеся неуязвимыми из-за удалённости от фронта, теперь оказались в зоне досягаемости. И быстрого способа исправить это у Москвы нет: под угрозой оказались не только сибирские НПЗ, но и военные базы, а также крупнейший в стране терминал по производству сжиженного газа. Из-за этого Кремлю приходится изыскивать средства для защиты сотен новых объектов, что дополнительно нагружает и без того ограниченные ресурсы ПВО и небыстрое производство вооружений.

Почему ПВО не справляется

У Омского завода, по данным издания, вообще не было отдельной системы прикрытия. Причина проста: масштабы страны не позволяют обеспечить зенитными комплексами каждый стратегически важный объект — основные силы ПВО сосредоточены вокруг мегаполисов и линии соприкосновения.

Эксперт Кайл Глен в разговоре с изданием заметил, что российская система строится вокруг Москвы и, возможно, Петербурга, а всё, что находится за этим «первым рубежом», фактически остаётся без прикрытия.

Есть и техническая проблема: система ПВО изначально создавалась для перехвата натовской авиации и баллистических ракет, а не медленных, низколетящих роёв дронов с нетипичной радиолокационной сигнатурой.

Дальность будет расти

Как отмечает компания-производитель Fire Point, дальность полёта её дронов FP-1 достигает примерно 2100 миль (около 3380 км), а выпускает компания порядка 200 таких аппаратов в сутки при цене около $50 тыс. за единицу. Специалист по ракетным технологиям Фабиан Хоффманн допустил, что дальность этих беспилотников вполне может вырасти до 4000 км и выше.

Среди потенциальных целей в перспективе — крупнейший российский завод СПГ на Ямале, а также насосные станции, перекачивающие всё более дефицитную нефть по стране.

Путин ранее заявлял о планах наращивать системы ПВО в ответ на украинские удары, а на этой неделе призвал строить небольшие по масштабу НПЗ. Однако, как отметил научный сотрудник Королевского института объединённых служб Томас Уиттингтон, это скорее долгосрочная мера — а не ответ на сиюминутную угрозу. Наращивание числа зенитных комплексов требует денег, компонентов и промышленных мощностей, и каждая новая батарея — это ресурсы, отвлечённые от фронта.

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