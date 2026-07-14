Была серия взрывов: в Геленджике пылает аэродром оккупантов

Была серия взрывов: в Геленджике пылает аэродром оккупантов3
- 14.07.2026, 9:32
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Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре.
В российском Геленджике утром 14 июля местные жители сообщили о серии взрывов, после которых в городе вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, могли быть атакованы военные объекты оккупантов, узнал «Диалог».
По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, возгорание было зафиксировано в районе аэродрома. Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре. Мониторинговые паблики публикуют кадры в подтверждение этого.
При этом официальной информации или подтвержденных данных о ситуации в Геленджике на текущий момент нет.