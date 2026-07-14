Была серия взрывов: в Геленджике пылает аэродром оккупантов 3 14.07.2026, 9:32

3,164

Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре.

В российском Геленджике утром 14 июля местные жители сообщили о серии взрывов, после которых в городе вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, могли быть атакованы военные объекты оккупантов, узнал «Диалог».

По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, возгорание было зафиксировано в районе аэродрома. Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре. Мониторинговые паблики публикуют кадры в подтверждение этого.

При этом официальной информации или подтвержденных данных о ситуации в Геленджике на текущий момент нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com