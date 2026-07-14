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Была серия взрывов: в Геленджике пылает аэродром оккупантов

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  • 14.07.2026, 9:32
  • 3,164
Была серия взрывов: в Геленджике пылает аэродром оккупантов

Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре.

В российском Геленджике утром 14 июля местные жители сообщили о серии взрывов, после которых в городе вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, могли быть атакованы военные объекты оккупантов, узнал «Диалог».

По данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, возгорание было зафиксировано в районе аэродрома. Очевидцы публикуют сообщения о густом дыме и продолжающемся пожаре. Мониторинговые паблики публикуют кадры в подтверждение этого.

При этом официальной информации или подтвержденных данных о ситуации в Геленджике на текущий момент нет.

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