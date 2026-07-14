Какие три гриба уродят в Беларуси в 2026 году 14.07.2026, 10:26

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В НАН пообещали «достаточно неплохой урожай».

В Беларуси в 2026 году ожидают хороший урожай опят, лисичек и подберёзовиков. Особенно много может быть опят, а урожайность подберёзовиков способна превысить средние показатели.

Такой прогноз сделал научный сотрудник Института леса Национальной академии наук (НАН) Игорь Маховик.

По оценке учёного, сроки появления грибов и общая урожайность в этому году должны соответствовать средним многолетним показателям.

Одной из причин благоприятного прогноза стала снежная зима. Благодаря хорошему снежному покрову в лесной почве накопилось достаточно влаги, необходимой грибницам летом и осенью. Правда, окончательный результат будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы.

Почему опят будет больше обычного?

Специалисты рассчитывают на повышенный урожай опят. После буреломов в лесах осталось много валежной древесины, а также появились новые вырубки. Такие условия подходят опятам, которые относятся к грибам-паразитам и развиваются на повреждённых или ослабленных деревьях.

Лисички, по прогнозу Института леса, также покажут стабильно хорошую урожайность. Эти грибы в последние годы регулярно и обильно появляются в белорусских лесах.

Подберёзовиков станет больше, подосиновиков – меньше

Урожай белых грибов должен остаться на среднем уровне. Подберёзовиков может оказаться больше обычного, а вот подосиновиков – меньше. В Институте леса объяснили это тем, что последние особенно требовательны к количеству влаги.

Всего в Беларуси разрешено собирать около 60 видов грибов. К основным промысловым видам относятся лисички, белые грибы, подберёзовики, подосиновики и опята. Наиболее грибными считаются Витебская область, север Минской области, а также отдельные районы Гродненской и Могилёвской областей. Грибные места есть и на юге Брестской и Гомельской областей.

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