закрыть
14 июля 2026, вторник, 11:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какие три гриба уродят в Беларуси в 2026 году

  • 14.07.2026, 10:26
  • 1,068
Какие три гриба уродят в Беларуси в 2026 году

В НАН пообещали «достаточно неплохой урожай».

В Беларуси в 2026 году ожидают хороший урожай опят, лисичек и подберёзовиков. Особенно много может быть опят, а урожайность подберёзовиков способна превысить средние показатели.

Такой прогноз сделал научный сотрудник Института леса Национальной академии наук (НАН) Игорь Маховик.

По оценке учёного, сроки появления грибов и общая урожайность в этому году должны соответствовать средним многолетним показателям.

Одной из причин благоприятного прогноза стала снежная зима. Благодаря хорошему снежному покрову в лесной почве накопилось достаточно влаги, необходимой грибницам летом и осенью. Правда, окончательный результат будет зависеть от погоды в ближайшие месяцы.

Почему опят будет больше обычного?

Специалисты рассчитывают на повышенный урожай опят. После буреломов в лесах осталось много валежной древесины, а также появились новые вырубки. Такие условия подходят опятам, которые относятся к грибам-паразитам и развиваются на повреждённых или ослабленных деревьях.

Лисички, по прогнозу Института леса, также покажут стабильно хорошую урожайность. Эти грибы в последние годы регулярно и обильно появляются в белорусских лесах.

Подберёзовиков станет больше, подосиновиков – меньше

Урожай белых грибов должен остаться на среднем уровне. Подберёзовиков может оказаться больше обычного, а вот подосиновиков – меньше. В Институте леса объяснили это тем, что последние особенно требовательны к количеству влаги.

Всего в Беларуси разрешено собирать около 60 видов грибов. К основным промысловым видам относятся лисички, белые грибы, подберёзовики, подосиновики и опята. Наиболее грибными считаются Витебская область, север Минской области, а также отдельные районы Гродненской и Могилёвской областей. Грибные места есть и на юге Брестской и Гомельской областей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли