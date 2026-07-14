закрыть
14 июля 2026, вторник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рэпера из Украины назвали организатором атаки дронов на Подмосковье

  • 14.07.2026, 10:57
Рэпера из Украины назвали организатором атаки дронов на Подмосковье
Блогер Альберт Викторович, Киевстонер
Фото: instagram.com kyivstoner

«Киевстонер» все отрицает.

Федеральная служба безопасности России 14 июля заявила, что в организации атаки дронами на оборонное предприятие в Подмосковье причастен украинский рэпер, видеоблогер и актер Альберт Васильев. Публике он больше известен под псевдонимом «Киевстонер».

По версии ведомства, Васильев сейчас находится в Европе и якобы руководил сообщниками, которые готовили удар по заводу. Атаку, по утверждению ФСБ, удалось сорвать. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на росСМИ.

Россияне утверждают, что удар планировался 35 FPV-дронами, оснащенными иностранной взрывчаткой и устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Дроны якобы держали в арендованном ангаре вблизи предприятия.

По данным ФСБ, непосредственного исполнителя атаки задержали. Он вроде бы собрал и активировал беспилотники и наладил связь с зарубежными операторами. Арендатор склада, где хранились дроны, при задержании оказывал вооруженное сопротивление и погиб.

«Установлено, что к организации теракта и управлению пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 года рождения, видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер"», – говорится в заявлении ФСБ. Также россияне обвинили «Киевстонера» в распространении наркотиков.

Как ответили «Киевстонер» и Стерненко

Украинский общественный активист Сергей Стерненко иронически отреагировал на обвинение в шутку, намекая на абсурдность кремлевской версии.

«"Киевстонер" оказался глубоко законспирированным агентом украинских спецслужб и собирался взорвать Подмосковье. Не шутка. Наш слоненок. Вот почему он у меня о дронах спрашивал в инстаграмме», – написал Стерненко.

Сам «Киевстонер» также не промолчал – рэпер опубликовал у себя в сторис нецензурную реакцию на обвинение ФСБ. Он отверг все обвинения и заявил, что удивлен таким «вниманием» спецслужб РФ.

Еще до полномасштабного вторжения Альберт Васильев подвергался критике украинских активистов. В сентябре 2021 года Стерненко обвинил его в работе на российскую пропаганду из-за видео, где рэпер скандировал «Россия!» перед русской аудиторией.

Сам артист отвергал обвинения в пророссийской позиции и заявлял, что поддерживает Украину, а к главе Кремля чувствует только злобу.

Долгое время Васильев работал в России – вместе с российским исполнителем Бастой вел ток-шоу GazLive на YouTube.

В 2021 году ему неофициально закрыли въезд в Россию, после чего рэппер снимался в шоу дистанционно. Сейчас «Киевстонер» живет в Испании и Словакии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли