Рэпера из Украины назвали организатором атаки дронов на Подмосковье 14.07.2026, 10:57

Блогер Альберт Викторович, Киевстонер

Фото: instagram.com kyivstoner

«Киевстонер» все отрицает.

Федеральная служба безопасности России 14 июля заявила, что в организации атаки дронами на оборонное предприятие в Подмосковье причастен украинский рэпер, видеоблогер и актер Альберт Васильев. Публике он больше известен под псевдонимом «Киевстонер».

По версии ведомства, Васильев сейчас находится в Европе и якобы руководил сообщниками, которые готовили удар по заводу. Атаку, по утверждению ФСБ, удалось сорвать. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на росСМИ.

Россияне утверждают, что удар планировался 35 FPV-дронами, оснащенными иностранной взрывчаткой и устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. Дроны якобы держали в арендованном ангаре вблизи предприятия.

По данным ФСБ, непосредственного исполнителя атаки задержали. Он вроде бы собрал и активировал беспилотники и наладил связь с зарубежными операторами. Арендатор склада, где хранились дроны, при задержании оказывал вооруженное сопротивление и погиб.

«Установлено, что к организации теракта и управлению пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, 1991 года рождения, видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним "Киевстонер"», – говорится в заявлении ФСБ. Также россияне обвинили «Киевстонера» в распространении наркотиков.

Как ответили «Киевстонер» и Стерненко

Украинский общественный активист Сергей Стерненко иронически отреагировал на обвинение в шутку, намекая на абсурдность кремлевской версии.

«"Киевстонер" оказался глубоко законспирированным агентом украинских спецслужб и собирался взорвать Подмосковье. Не шутка. Наш слоненок. Вот почему он у меня о дронах спрашивал в инстаграмме», – написал Стерненко.

Сам «Киевстонер» также не промолчал – рэпер опубликовал у себя в сторис нецензурную реакцию на обвинение ФСБ. Он отверг все обвинения и заявил, что удивлен таким «вниманием» спецслужб РФ.

Еще до полномасштабного вторжения Альберт Васильев подвергался критике украинских активистов. В сентябре 2021 года Стерненко обвинил его в работе на российскую пропаганду из-за видео, где рэпер скандировал «Россия!» перед русской аудиторией.

Сам артист отвергал обвинения в пророссийской позиции и заявлял, что поддерживает Украину, а к главе Кремля чувствует только злобу.

Долгое время Васильев работал в России – вместе с российским исполнителем Бастой вел ток-шоу GazLive на YouTube.

В 2021 году ему неофициально закрыли въезд в Россию, после чего рэппер снимался в шоу дистанционно. Сейчас «Киевстонер» живет в Испании и Словакии.

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