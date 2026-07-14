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Короткий домен Telegram перестал работать по всему миру

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  • 14.07.2026, 11:31
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Короткий домен Telegram перестал работать по всему миру

Ситуация стала неожиданностью для Павла Дурова.

Короткий адрес Telegram перестал работать по всему миру после того, как оператор черногорской доменной зоны .me присвоил ему статус serverHold. По данным сервиса Whois, домен t.me был исключен из системы DNS 13 июля.

В результате ссылки на каналы, публикации и профили перестали открываться в браузере и не перенаправляют пользователей в приложение. При этом внутри самого Telegram ссылки формата t.me продолжают работать. Мессенджер начал автоматически заменять их на telegram.me при копировании.

Причины ограничений неизвестны. Администратором национальной доменной зоны Черногории является правительство страны, а регистрационные услуги предоставляет реестр Domain.me. В техническом обеспечении инфраструктуры также участвуют американские компании Identity Digital и GoDaddy.

Ситуация стала неожиданностью для основателя Telegram Павла Дурова. Он публично обратился к регистратору в X: «Эй, @domainME, ссылки t.me перестали работать. Посмотрите, в чем дело?» При этом проблема не связана с истечением срока действия домена: t.me зарегистрирован до мая 2035 года.

Возможными причинами пользователи называют технический сбой, юридический спор, внутреннюю проверку, исполнение требований правоохранительных органов и нарушение правил реестра. Среди других версий — последствия санкций США (в частности, из-за ошибочного упоминания домена Telegram в документах OFAC), а также политический фактор, связанный с процессом вступления Черногории в Евросоюз.

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