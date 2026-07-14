Появилось видео шокирующей аварии с женщиной-бесправницей в Минске
- 14.07.2026, 8:30
- 3,740
Она снесла два авто.
В Минске 54-летняя водитель автомобиля Toyota проехала перекресток с проспектом Машерова на запрещающий сигнал светофора и спровоцировала массовое ДТП.
Как сообщили в ГАИ, Toyota столкнулась с автомобилями Infiniti и BMW. От удара BMW отбросило на трамвай.
Установлено, что женщина не имела права управления транспортными средствами, так как ранее была лишена водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
По данным инспекторов, у всех участников аварии признаков алкогольного опьянения не выявлено. В результате ДТП никто не пострадал.