Появилось видео шокирующей аварии с женщиной-бесправницей в Минске 14.07.2026, 8:30

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Она снесла два авто.

В Минске 54-летняя водитель автомобиля Toyota проехала перекресток с проспектом Машерова на запрещающий сигнал светофора и спровоцировала массовое ДТП.

Как сообщили в ГАИ, Toyota столкнулась с автомобилями Infiniti и BMW. От удара BMW отбросило на трамвай.

Установлено, что женщина не имела права управления транспортными средствами, так как ранее была лишена водительского удостоверения за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

По данным инспекторов, у всех участников аварии признаков алкогольного опьянения не выявлено. В результате ДТП никто не пострадал.

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