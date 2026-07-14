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Заговор генералов

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  • Денис Чернышев
  • 14.07.2026, 8:17
  • 7,754
Заговор генералов

Повернет ли российский Генштаб оружие против Кремля.

Кто весной 1945 не понимал, что Германия проиграла войну? Немцы уже голодали, но Гитлер приказал остатки запасов свеклы и картофеля передать на производство синтетического горючего — ему было неважно, что немцам будет просто нечего есть. Армии союзников с огромной скоростью продвигались вперед, но официальная пропаганда рассказывала, что Рейх спасен, так как русские начали войну с американцами.

Никогда не понимал восхваления офицерской чести, которая требует от генералов застрелиться в безнадежной ситуации.

На самом деле, честь — это отказываться выполнять преступные приказы. Честь — это спасать своих солдат в безнадежной ситуации.

19 марта 1945 года Гитлер издает приказ «Нерон» — уничтожать перед отступлением все: заводы, электростанции, мосты, транспорт, продовольственные склады. Фактически это обрекло бы выживших немцев на голодную смерть. Но Шпеер саботирует приказ Гитлера, спасая Германию.

Гитлер приказывает сформировать наспех сколоченную «армейскую группу Штайнера» и ударить ее во фланг советской армии, идущей на Берлин. У Штайнера на бумаге есть сотни танков и десятки тысяч солдат, но в реальности есть только дюжина трофейных французских танков 1940 года и около десяти тысяч подростков из гитлерюгенда, наземного персонала Люфтваффе и докеров Кригсмарине. Он отказывается выполнять приказ и напрасно губить людей. И только тут до Гитлера доходит, что война проиграна — его приказы не исполняются.

Россия уже проиграла войну Украине. Лучшее, что могут сделать генералы российского Генштаба, это не застрелиться, а отказаться выполнять приказы о мясных штурмах и спасать остатки своей армии, выводя ее на российскую территорию. А еще лучше — повернуть оружие в сторону Кремля.

Денис Чернышев, «Фейсбук»

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