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«Режим Лукашенко рискует стать жертвой собственной пропаганды»

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  • 14.07.2026, 8:05
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«Режим Лукашенко рискует стать жертвой собственной пропаганды»

Окажется ли успешным «узбекский проект»?

На недавней встрече Александра Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым белорусский правитель пригласил в нашу страну поработать узбеков. Причем заявил, что ждет их даже больше пакистанцев.

Будет ли эта идея успешной? Рассуждает политический обозревать Александр Фридман, пишет «Салiдарнасць».

— Если говорить о ситуации в целом, то рабочая сила нужна, потому что демографическая ситуация в Беларуси, мягко говоря, не лучшая. К тому же из Беларуси продолжается миграция и этот процесс, думаю, не остановится, — говорит Фридман в новом подкасте на своем канале.

Александр Фридман

В нынешних условиях для решения проблемы с нехваткой рабочей силы есть две возможности. Первая — сделать ставку на искусственный интеллект. В некоторых отраслях, особенно в промышленности, это действительно работает. Беларусь не является передовым государством в области ИИ, поэтому возможность, которая есть — привлечение иностранной рабочей силы из государств, которые (по крайне мере на словах) готовы отправить своих граждан на работу в Беларусь.

В прошлом году Лукашенко заявлял о 150 тысячах пакистанцах, но из этого проекта ничего не вышло. Сейчас на повестке дня узбекский проект. Там население растет, и оно молодое. Но с работой там дела обстоят не очень.

Для Узбекистана отправлять людей в Беларусь было бы выгодно, потому что это снизит социальное напряжение. Как правило, люди переезжают, зарабатывают деньги и отправляют их на родину или инвестируют их там. Государство в этом плане, как правило, выигрывает.

Но если смотреть на то, что озвучил Лукашенко, это выглядит иначе. Акцент делается на том, что хотят привлекать людей семейных и в сфере сельского хозяйства. Думаю, это целенаправленно, потому что привлекать людей в города в большом количестве — это означает, возможно, подогревать конфликт между местными и прибывшими.

Поэтому с узбекским проектом было мало конкретики, но Лукашенко и его пропаганда сразу же попытались разбить самые «плохие» предчувствия людей — что сейчас приедет много узбеков, которые будут работать в городах и т.д.

Более того, тут режим Лукашенко рискует стать жертвой собственной пропаганды — они так много рассказывают ужасов, связанных с миграцией в западной Европе и США, настолько отрицательно показывают саму миграцию, что, хочешь-не хочешь, но когда ты создаешь негативный образ миграции, а потом делаешь ставку на миграцию, то ты рискуешь, что что это может вызвать неприятные эмоции среди населения.

Поэтому они подчеркивают, что приедут семейные люди, которые будут жить в сельской местности. Вопрос еще, как этих людей будут интегрировать, будут ли языковые курсы и прочее. При этом про Пакистан тоже много говорили, но массового притока не произошло. Возможно, проект с Узбекистаном окажется проектом прожектерским.

А вот как обозреватель смотрит на переезд в нашу страну российских граждан:

— Для россиян эта тенденция присутствует давно. Для многих это направление в Европу — они живут в понятном обществе, которое говорит на понятном для них языке. Но все-таки они живут в более приятной, если судить по отзывам, атмосфере. Поскольку перебираются не самые бедные люди, они покупают недвижимость в Беларуси, открывают бизнесы.

Беларуские власти будут им в этом только помогать, потому что экономически в этом заинтересованы. Ну а для России это своего рода способ дальнейшей колонизации Беларуси и дальнейшее привязывание Беларуси к РФ. Думаю, эта тенденция будет сохраняться.

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