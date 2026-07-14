РФ в пятый раз с начала июля атаковала Киев баллистикой 1 14.07.2026, 7:59

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В двух районах вспыхнули пожары.

В ночь на 14 июля российские войска нанесли очередной баллистический удар по Киеву. В столице прогремела серия мощных взрывов, силы противовоздушной обороны работали по вражеским целям, пишет New Voice.

В результате атаки пожары возникли в Голосеевском и Дарницком районах. По данным ГСЧС, к утру все возгорания были ликвидированы.

В Голосеевском районе после попадания загорелось складское помещение. В Дарницком районе на открытой территории горели автомобили. Также возле здания школы обнаружили воронку. В учебном заведении выбиты окна, повреждено вспомогательное здание школы-интерната. Еще по двум адресам зафиксировано падение обломков — во дворе жилого дома и на территории частного домовладения. Пожаров в этих местах не возникло.

По информации спасателей, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

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