Галкин удивил сеть новым фото Пугачевой 8 24.04.2026, 11:01

15,318

Как сейчас выглядит 77-летняя певица?

Известный российский юморист Максим Галкин, который уехал из страны-агрессора и осудил полномасштабное вторжение в Украину, показал новое фото своей жены – Аллы Пугачевой.

На странице в Instagram комик опубликовал снимок, на котором 77-летняя артистка позирует с тростью в руке на фоне Средиземного моря возле яхт на Кипре. Алла Борисовна выбрала розовое платье в клетку, а свой образ дополнила сапожками на небольшом каблуке и розовой кофточкой, которую завязала на талии.

Фото жены Максим Галкин решил оставить без подписи. Однако многие пользователи обратили внимание на трость в руке артистки, с которой она уже не впервые появилась на фото. Подписчики отметили, что Пугачева хорошо выглядит, однако пожелали ей также крепкого здоровья.

Напомним, недавно Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Максим Галкин нежно поздравил жену и показал, как они отпраздновали этот день с детьми и внуками звездной именинницы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com