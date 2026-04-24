Bloomberg: Над олигархами Орбана сгущаются тучи 3 24.04.2026, 11:45

Что будет с их состояниями после смены власти?

Поражение правительства Виктора Орбана привлекло внимание к крупнейшим финансовым бенефициарам его режима, которые обогатились за годы его правления. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обещает масштабную проверку их активов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что некоторые богатые бизнесмены страны уже адаптировались к новой реальности, поддерживая инициативы нового правительства по введению налога на богатство.

В то же время другие представители бывшего окружения выглядят более уязвимыми. Речь идет, в частности, о зяте Орбана Иштване Тиборце и его друге детства Лоренце Месароше. Новый премьер уже заявил о намерении проверить миллиардные активы, накопленные за 16 лет правления предшественника.

Во время предвыборной кампании Мадьяр неоднократно упоминал обоих бизнесменов, обещая расследовать, как именно они получили свое состояние. Тиборц, который ведет бизнес в Венгрии в банковском секторе и логистике, переехал в США. Месарош, которого называли «кошельком Орбана», построил бизнес-империю – от банковского дела до строительства.

Мадьяр, победивший на выборах благодаря обещанию искоренить коррупцию и исправить экономику, планирует проверить процесс накопления богатств за последние 20 лет и создать агентство для возврата активов, которые могли быть незаконно проданы или переданы из государственной собственности.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, Месарош контролирует доли в компаниях Opus Global Nyrt. и MBH Bank, стоимость которых оценивается как минимум в 1,5 млрд долл. После поражения Орбана их акции заметно упали. Основной актив Тиборца – частная компания BDPST Group, чистый капитал которой оценивается примерно в 100 млн долл.

Ожидается, что проверки нового правительства в Венгрии коснутся не только бизнеса. Мадьяр также обвинял ведущих политиков правящей партии в обогащении себя и своих семей. Кроме того, новоизбранный глава правительства не исключает проверок в центральном банке.

