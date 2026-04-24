Что есть для здоровья сердца: три лучших сочетания продуктов 2 24.04.2026, 13:15

4,196

Некоторые из них подходят не всем.

Некоторые простые сочетания продуктов могут не только утолить голод, но и положительно влиять на работу сердца. По словам специалистов, правильно подобранные перекусы способны улучшать кровообращение, уменьшать воспаление и помогать контролировать уровень холестерина.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Среди полезных для сердца сочетаний называют свекольный сок с семенами чиа. Свекла является источником природных нитратов, которые способствуют расширению сосудов и могут помогать снижать артериальное давление. Семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые способны уменьшать воспалительные процессы и могут помогать снижать уровень холестерина. К тому же оба продукта богаты клетчаткой, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и способствует контролю веса, а это важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним потенциально полезным сочетанием называют яблочный уксус с медом. Мед содержит антиоксиданты, которые помогают защитить сосуды от повреждения и поддерживать кровообращение. Яблочный уксус, по данным отдельных исследований, может незначительно снижать артериальное давление и уровень холестерина. Кроме того, он способен усиливать чувство сытости после еды, что также помогает контролировать массу тела. Эксперты советуют разводить уксус водой, чтобы уменьшить его кислотность, а напиток употреблять через соломинку, чтобы уберечь зубную эмаль.

Впрочем, специалисты предупреждают, что такая комбинация подходит не всем. Как отмечает издание Health, людям с диабетом стоит быть осторожными с напитком на основе яблочного уксуса и меда, поскольку он может влиять на уровень сахара в крови. Также его не рекомендуют людям с язвой желудка, кислотным рефлюксом или повышенным риском развития рака желудка. Кроме того, при чрезмерном употреблении такой напиток может взаимодействовать с некоторыми препаратами от диабета и лекарствами, снижающими уровень калия, поэтому перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Также положительно влиять на сердце может сочетание темного шоколада и чая. Оба продукта содержат флаван-3-олы — антиоксидантные вещества, которые могут способствовать снижению артериального давления, особенно у людей с гипертонией. Такие результаты были получены в исследовании с участием почти 5 тысяч человек — как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них. Для потенциального эффекта специалисты советуют регулярно употреблять темный шоколад или чай в течение четырех-восьми недель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com