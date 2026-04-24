Цех разнесло пополам: последствия удара «Нептуна» по заводу дронов в Таганроге 9 24.04.2026, 12:44

Спутник показал новые детали разрушений на «Атлант Аэро» в РФ.

Ракеты «Нептун» повредили четыре сооружения на территории завода «Атлант Аэро» в Таганроге, показали высококачественные спутниковые фото местности. Россияне могли потерять часть мощностей для производства ударных дронов «Молния» и разведывательных дронов «Орион», которые вредят Вооруженным силам Украины, пишет «Фокус». Какие новые детали попадания показал спутник?

Оборонная компания Vantor получила новые фото окраины Таганрога после прилетов в ночь на 19 апреля, говорится в сообщении Telegram-канала Exilenova+. Спутник показал, что на территории «Атлант Аэро» полностью разрушено одно здание и еще три — серьезно повреждены. Местные власти пока не информировали, способна ли компания продолжать выпускать беспилотники для российской армии.

Новые данные о результатах поражения «Нептуном» появились в сети утром 24 апреля. На фото до удара видим восемь белых сооружений в три ряда (два — по шесть сооружений, в одном — два). После удара во втором ряду слева — здание с черным пятном на крыше: может идти речь о прямом попадании и пробитии крыши. Кроме того, в нижнем ряду полностью снесло одно сооружение: вместо него — две деформированные части, разделенные провалом. Аналитики выделили часть объектов красным цветом (разрушения), часть — желтым (кучи обломков).

«Атлант Аэро» — российское предприятие, которое производит ударно-разведывательные дроны «Молния» и комплектующие для БПЛА «Орион». ГУР Минобороны установило, что ВС РФ получает от завода БпЛА «Молния-1» и «Молния-1» (FPV-камикадзе самолетного типа), «Молния-2Р» (разведчик). При этом ни одна страна не наложила санкции на компанию, которая непосредственно работает на ВПК РФ. РосСМИ рассказали, что предприятие появилось в 2023 году и специализировалось исключительно на производстве БпЛА. Выручка 2024 года — 6,9 млрд руб, а в 2025 году она выросла в восемь раз — до 57,8 млрд руб.

Взрывы в РФ — что произошло в Таганроге 19 апреля

Первые сообщения о громких звуках и вспышках появились в сети около 4:45 19 апреля. На серии фото и видео — кадры пожара на территории российского города. Губернатор Ростовской области заверил, что состоялась атака БпЛА и что все дроны якобы были сбиты российскими средствами ПВО. Минобороны РФ подтвердило атаку украинских беспилотников, но ни слова не сказало о возможности удара «Нептуна».

20 апреля медиа «Радио Свобода» публиковало первые спутниковые фото удара по «Атлант Аэро», а OSINTеры провели геолокацию кадров, опубликованных россиянами. Выяснилось, что горело в нескольких местах Таганрога, среди прочего — на территории указанного предприятия ВПК РФ в точке с координатами 47.20024, 38.88106. Чтобы «Нептун» достать до цели, ему пришлось пролететь около 200 км от линии фронта, и российское ПВО этому не помешало.

