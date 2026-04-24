«Нептуны» поразили корабль ФСБ в Таганроге

«Нептуны» поразили корабль ФСБ в Таганроге1
- 24.04.2026, 14:12
В Генштабе ВСУ уточнили результаты ударов по важным целям россиян.
ВСУ ракетами «Нептун» 19 апреля атаковали завод «Атлант Аэро» в Таганроге, уничтожено несколько производственных помещений предприятия.
Об этом сообщает в Telegram Генеральный штаб ВСУ.
«Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами «Нептун» по предприятию «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области РФ - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия», - отметили в Генштабе.
Сообщается, что «Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион».
«Поражение этого предприятия снизит способности противника по ударам по гражданским объектам на территории Украины», - добавили в Генштабе.
Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.