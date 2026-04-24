24 апреля 2026, пятница, 19:26
«Нептуны» поразили корабль ФСБ в Таганроге

  24.04.2026, 14:12
В Генштабе ВСУ уточнили результаты ударов по важным целям россиян.

ВСУ ракетами «Нептун» 19 апреля атаковали завод «Атлант Аэро» в Таганроге, уничтожено несколько производственных помещений предприятия.

Об этом сообщает в Telegram Генеральный штаб ВСУ.

«Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами «Нептун» по предприятию «Атлант Аэро» в Таганроге Ростовской области РФ - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия», - отметили в Генштабе.

Сообщается, что «Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа «Молния», а также комплектующих к БпЛА «Орион».

«Поражение этого предприятия снизит способности противника по ударам по гражданским объектам на территории Украины», - добавили в Генштабе.

Также в результате поражения 22 апреля 2026 года патрульного сторожевого корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе подтверждено повреждение боевой рубки.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук