Белоруска после посещения заправки попала к стоматологу

Белоруска после посещения заправки попала к стоматологу12
- 24.04.2026, 15:14
Поездка закончилась, не успев начаться.
Пользовательница Threads под ником yana_barkisnaya рассказала об инциденте, произошедшем с ней 21 апреля на одной из АЗС «Белоруснефти», заметил сайт Charter97.org.
«Хочу поделиться ситуацией, которая произошла в этот вторник, — пишет она. — Утро начиналось отлично: поездка с семьей, планы, хорошее настроение. Заехали на заправку «Белоруснефти», взяли хот-доги, чтобы перекусить в дороге.
Но поездка закончилась, не успев начаться. В сосиске попалась крупная кость. Итог — сильный укус, сломанный зуб и вместо отдыха экстренный визит к стоматологу.
Настроение всей семье было испорчено окончательно. Обидно, что из-за такой халатности на производстве или в выборе поставщиков страдают обычные люди.
Пишу этот пост не ради компенсаций, а чтобы предупредить остальных: будьте очень осторожны. А руководству «Белоруснефть» очень советую пересмотреть контроль качества продукции. Совсем не такого сервиса ждешь от крупнейшей сети АЗС в стране».
Сотрудники «Белоруснефти» ответили на претензию, попросив предоставить более подробную информацию о происшествии, но, при этом, пригрозили судом:
«В случае предоставления заведомо недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию нашей компании, мы будем вынуждены защищать свои интересы в правовом поле в соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь и нормами о защите деловой репутации».