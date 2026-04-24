24 апреля 2026, пятница, 19:27
Белоруска после посещения заправки попала к стоматологу

12
  24.04.2026, 15:14
  • 6,540
Поездка закончилась, не успев начаться.

Пользовательница Threads под ником yana_barkisnaya рассказала об инциденте, произошедшем с ней 21 апреля на одной из АЗС «Белоруснефти», заметил сайт Charter97.org.

«Хочу поделиться ситуацией, которая произошла в этот вторник, — пишет она. — Утро начиналось отлично: поездка с семьей, планы, хорошее настроение. Заехали на заправку «Белоруснефти», взяли хот-доги, чтобы перекусить в дороге.

Но поездка закончилась, не успев начаться. В сосиске попалась крупная кость. Итог — сильный укус, сломанный зуб и вместо отдыха экстренный визит к стоматологу.

Настроение всей семье было испорчено окончательно. Обидно, что из-за такой халатности на производстве или в выборе поставщиков страдают обычные люди.

Пишу этот пост не ради компенсаций, а чтобы предупредить остальных: будьте очень осторожны. А руководству «Белоруснефть» очень советую пересмотреть контроль качества продукции. Совсем не такого сервиса ждешь от крупнейшей сети АЗС в стране».

Сотрудники «Белоруснефти» ответили на претензию, попросив предоставить более подробную информацию о происшествии, но, при этом, пригрозили судом:

«В случае предоставления заведомо недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию нашей компании, мы будем вынуждены защищать свои интересы в правовом поле в соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь и нормами о защите деловой репутации».

