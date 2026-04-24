Утечка показала, каким будет финальный дизайн iPhone 18 Pro и iPhone Ultra 2 24.04.2026, 16:44

Презентация ожидается в сентябре.

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X макеты iPhone 18 Pro и Pro Max, а также грядущей раскладушки iPhone Ultra.

Внешний вид устройств не отличается от рендеров, опубликованных ранее. Это может говорить о том, что компания Apple уже утвердила финальную концепцию дизайна и сейчас сосредоточена на доработке инженерных и программных решений, пишет NotebookCheck.

Если iPhone 18 Pro и 18 Pro Max по дизайну почти не отличаются от предшественников, то складной iPhone выглядит куда интереснее. Утечка в очередной раз подтверждает, что телефон будет выполнен в форм-факторе «книги» с квадратным корпусом, который легко помещается в карман.

Главным нововведением может стать возвращение Touch ID – сканер отпечатка пальца, по сообщениям инсайдера, будет встроен в кнопку питания на правой грани устройства.

Также Apple, судя по макету, пересматела привычную компоновку элементов управления. В частности, кнопки регулировки громкости перенесли на верхнюю грань iPhone. Такой шаг объясняется особенностями форм-фактора: в сложенном и разложенном состоянии устройство ориентировано по-разному, и производитель пытается оптимизировать использование в режиме «мини-планшета».

В начале апреля появились сообщения, что Apple официально приступила к производству первого складного iPhone. Новинку должны показать на осенней презентации в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Релиз базового iPhone 18, а также 18e и Air 2 состоится только весной 2027-го.

