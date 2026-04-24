24 апреля 2026, пятница, 19:29
Утечка показала, каким будет финальный дизайн iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

2
  • 24.04.2026, 16:44
  • 2,066
Презентация ожидается в сентябре.

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в соцсети X макеты iPhone 18 Pro и Pro Max, а также грядущей раскладушки iPhone Ultra.

Внешний вид устройств не отличается от рендеров, опубликованных ранее. Это может говорить о том, что компания Apple уже утвердила финальную концепцию дизайна и сейчас сосредоточена на доработке инженерных и программных решений, пишет NotebookCheck.

Если iPhone 18 Pro и 18 Pro Max по дизайну почти не отличаются от предшественников, то складной iPhone выглядит куда интереснее. Утечка в очередной раз подтверждает, что телефон будет выполнен в форм-факторе «книги» с квадратным корпусом, который легко помещается в карман.

Главным нововведением может стать возвращение Touch ID – сканер отпечатка пальца, по сообщениям инсайдера, будет встроен в кнопку питания на правой грани устройства.

Также Apple, судя по макету, пересматела привычную компоновку элементов управления. В частности, кнопки регулировки громкости перенесли на верхнюю грань iPhone. Такой шаг объясняется особенностями форм-фактора: в сложенном и разложенном состоянии устройство ориентировано по-разному, и производитель пытается оптимизировать использование в режиме «мини-планшета».

В начале апреля появились сообщения, что Apple официально приступила к производству первого складного iPhone. Новинку должны показать на осенней презентации в сентябре вместе с iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Релиз базового iPhone 18, а также 18e и Air 2 состоится только весной 2027-го.

Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук