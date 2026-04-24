24 апреля 2026, пятница, 19:29
Нетаньяху перенес операцию по удалению раковой опухоли

  • 24.04.2026, 17:57
  • 2,026
Диагноз скрывали из-за войны в Иране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью выздоровел после успешного лечения рака простаты на ранней стадии, о чем впервые публично объявили в официальном отчете канцелярии главы правительства в пятницу, 24 апреля.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В ежегодном отчете о состоянии здоровья от 20 апреля 2026 года говорится, что 76-летний Нетаньяху впервые перенес операцию по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы 29 декабря 2024 года. Процедуру в медицинском центре Хадасса описали как успешную и без осложнений.

Издание пишет, что плановая контрольная МРТ впоследствии обнаружила крошечное подозрительное образование размером менее одного миллиметра в простате. Дальнейшие диагностические тесты подтвердили наличие рака простаты на ранней стадии без признаков метастазов.

Израильский премьер прошел лучевую терапию. В отчете указано, что лечение было «полностью успешным». Исчезновение поражения подтверждено дальнейшими исследованиями визуализации и лабораторными исследованиями.

Сам Нетаньяху заявил, что отчет задержали на два месяца. Это сделали для того, чтобы не дать Ирану возможности использовать информацию о его состоянии здоровья для пропаганды во время войны.

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук