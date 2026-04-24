Нетаньяху перенес операцию по удалению раковой опухоли
- 24.04.2026, 17:57
Диагноз скрывали из-за войны в Иране.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью выздоровел после успешного лечения рака простаты на ранней стадии, о чем впервые публично объявили в официальном отчете канцелярии главы правительства в пятницу, 24 апреля.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
В ежегодном отчете о состоянии здоровья от 20 апреля 2026 года говорится, что 76-летний Нетаньяху впервые перенес операцию по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы 29 декабря 2024 года. Процедуру в медицинском центре Хадасса описали как успешную и без осложнений.
Издание пишет, что плановая контрольная МРТ впоследствии обнаружила крошечное подозрительное образование размером менее одного миллиметра в простате. Дальнейшие диагностические тесты подтвердили наличие рака простаты на ранней стадии без признаков метастазов.
Израильский премьер прошел лучевую терапию. В отчете указано, что лечение было «полностью успешным». Исчезновение поражения подтверждено дальнейшими исследованиями визуализации и лабораторными исследованиями.
Сам Нетаньяху заявил, что отчет задержали на два месяца. Это сделали для того, чтобы не дать Ирану возможности использовать информацию о его состоянии здоровья для пропаганды во время войны.