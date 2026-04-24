В Беловежской пуще показали «лесную зефирку»

  24.04.2026, 18:19
  • 1,608
Фотофакт.

Нацпарк «Беловежская пуща» рассказал о необычном обитателе – «лесной зефирке», пишет БелТА.

Он подвижен, но напоминает гриб.

Но в некоторых условиях может остаться без движения.

На территории пущи нашли грибоподобный организм – энтеридием дождевиковый (Reticularia lycoperdon). И это никто иной, как представитель слизевиков.

Его особенность в том, что с виду это беловато-кремовая пена, но она способна перемещаться. Питается бактериями, дрожжами и неорганическими частицами.

«При неблагоприятных условиях она подсыхает и превращается в неподвижный склероций», – пояснили в отделе охраны леса и лесного хозяйства Национального парка.

Выглядит же пена весьма своеобразно. Кажется, что она воздушная, взбитая, а на подвижность нет и намека.

