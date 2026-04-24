Экс-советник генсека НАТО: Россия стала вассалом Китая

Экс-советник генсека НАТО: Россия стала вассалом Китая1
- 24.04.2026, 19:27
Она может атаковать НАТО, если будет команда из Пекина.
Если РФ решится напасть на страны НАТО, она может сделать это только с разрешения Китая. Самостоятельные решения такого характера Москва не принимает.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО (2021−2025), член Совета Безопасности Киевского форума адмирал Роб Бауэр во время 18-го ежегодного КБФ в пятницу, 24 апреля.
Он отметил важность анализа связей Пекина и Москвы и обратил внимание на стратегическую зависимость России от Китая.
«Россия может напасть, если Китай попросит. Решение о нападении на НАТО не может приниматься только в Москве, оно будет приниматься в Пекине. Россия — это вассал Китая», — сказал Бауэр.
По его мнению, для эффективной подготовки к возможным угрозам Альянсу надо не только наращивать военную силу, но и укреплять промышленный и финансовый потенциал.
Также Роб Бауэр призвал сохранять единство и не допустить раскола между союзниками, в частности с США.
«Нам нужно держать голову холодной и сосредотачивать внимание на том, что происходит в НАТО и в Европе. Мы не должны отталкивать американцев и должны усиливаться внутри Альянса», — подытожил адмирал Бауэр.