24 апреля 2026, пятница, 20:18
Экс-советник генсека НАТО: Россия стала вассалом Китая

  • 24.04.2026, 19:27
Экс-советник генсека НАТО: Россия стала вассалом Китая
Роб Бауэр

Она может атаковать НАТО, если будет команда из Пекина.

Если РФ решится напасть на страны НАТО, она может сделать это только с разрешения Китая. Самостоятельные решения такого характера Москва не принимает.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО (2021−2025), член Совета Безопасности Киевского форума адмирал Роб Бауэр во время 18-го ежегодного КБФ в пятницу, 24 апреля.

Он отметил важность анализа связей Пекина и Москвы и обратил внимание на стратегическую зависимость России от Китая.

«Россия может напасть, если Китай попросит. Решение о нападении на НАТО не может приниматься только в Москве, оно будет приниматься в Пекине. Россия — это вассал Китая», — сказал Бауэр.

По его мнению, для эффективной подготовки к возможным угрозам Альянсу надо не только наращивать военную силу, но и укреплять промышленный и финансовый потенциал.

Также Роб Бауэр призвал сохранять единство и не допустить раскола между союзниками, в частности с США.

«Нам нужно держать голову холодной и сосредотачивать внимание на том, что происходит в НАТО и в Европе. Мы не должны отталкивать американцев и должны усиливаться внутри Альянса», — подытожил адмирал Бауэр.

Ирина Халип
Аркадий Дубнов
Дмитрий Чернышев
Петр Олещук